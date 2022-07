Sve što trebate znati o upali mokraćnog mjehura

Upala mokraćnog mjehura jedna je od najčešćih infekcija kod žena. 1 od 2 žene patit će od upale barem jednom u životu. Osam puta je češća kod žena nego kod muškaraca, a INTIMINA donosi činjenice koje bi svaka žena treba znati o svom tijelu kao i o "dosadnim" upalama mokraćnog mjehura:

Što je upala mokraćnog mjehura?

Upala mokraćnog mjehura je infekcija bilo kojeg dijela vašeg mokraćnog sustava. U većini slučajeva zahvaća mokraćni mjehur, što se tada naziva cistitis. No, upala se također može pojaviti u bubrezima (nefritis) ili mokraćovodu (uretritis). Upalu uzrokuju bakterije, najčešće iz gastrointestinalnog trakta. Ponekad vaginalne bakterije mogu biti krivac za upalu (obično kada ste izloženi spolno prenosivim bolestima). Najčešći krivac je Escherichia coli, bakterija koja inače živi u gastrointestinalnom traktu.

Ženska anatomija

Žena ima tri otvora. Od naprijed prema natrag, prvi je uretralni otvor (gdje istječe mokraća), drugi je vaginalni otvor, a zadnji je anus. Ova tri su toliko blizu jedan drugome da bakterije iz zadnja dva otvora imaju kratki put do otvora uretre. Uzmite u obzir i činjenicu da je ženska uretra relativno kratka, što je savršen scenarij za upalu mokraćnog mjehura.

Učestali simptomi

Upala mokraćnog mjehura može biti popraćena raznim simptomima, od kojih su neki:

- bol u donjem dijelu trbuha

- osjećaj hitnosti

- potreba za češćim mokrenjem

- bol ili peckanje prilikom mokrenja

- urin neugodnog mirisa ili tamna mokraća (iako redovito pijete vodu)

- povišena tjelesna temperatura (može biti znak bubrežne infekcije)

- bol donjeg dijela leđa (isto ozbiljan simptom ako se pojavljuje uz povišenu temperaturu)

Upala mokraćnog mjehura i trudnoća

Trudnoća je posebno razdoblje u životu žene. Promjene u tijelu su drastične, ne samo u fizičkom izgledu već i u hormonalnoj ravnoteži. Dominacija progesterona označava trudnoću. To znači da je svaka stanica u tijelu pod utjecajem ovog hormona - čak i mokraćovodi (ureteri). Mokraćovod je mišićna cijev koja prenosi mokraću od bubrega do mokraćnog mjehura, a postoje dva mokraćovoda. Oni imaju značajnu ulogu u sprječavanju širenja upale mokraćnog mjehura na bubrege. Ovdje progesteron djeluje kao hormon za opuštanje mišića. S obzirom na to da su mokraćovodi mišićne cijevi, kada se opuste, put prema bubrezima je slobodan. Zašto je ovo toliko važno? Zbog toga što je svaka upala mokraćnog mjehura tijekom trudnoće složena i treba se liječiti.

Preventiva i liječenje

Postoji li nešto što možete učiniti da zaustavite upalu mokraćnog mjehura? Naravno da postoji!

Način na koji se brišete je ključan! Uvijek se brišite od naprijed prema natrag.

Idite na wc nakon seksualnog odnosa.

Konzumirajte dovoljno tekućine (izbjegavajte zaslađena pića).

Nosite udobno donje rublje napravljeno od prirodnih materijala.

Izbjegavajte korištenje mirisnih sapuna, gelova za tuširanje i slično. Koristite proizvode za osjetljivu kožu.

Kada ne uspijete spriječiti upalu mokraćnog mjehura, vrijeme je za liječenje. Posjetite svog liječnika koji će nakon pregleda i potrebnih pretraga propisati antibiotike. Ključno je da pijete dovoljno tekućine kako biste ''isprali'' bakterije. Nemojte zanemariti savjete za prevenciju i konzumirajte probiotike (kako biste održali zdrav mikrobiom crijeva).

Upala mokraćnog mjehura rijetko je komplicirana (obično bakterije ostanu u mjehuru), ali nikad ne možete biti sigurni. Ako imate upalu mokraćnog mjehura, svakako se obratite svom liječniku kako biste što prije započeli liječenje. Nemojte se obeshrabriti ako vam treba dugo da ozdravite. Budite strpljivi i pokažite ljubav prema svom tijelu brigom o sebi.