Točkasto krvarenje između menstruacija - kada se obratiti liječniku?

Točkasto krvarenje između redovitih menstruacija događa se mnogim ženama i ponekad izaziva zabrinutost. Ova krvarenja obično se odnose na mrlje od krvi na donjem rublju, ali mogu izgledati i kao uobičajena mjesečna krvarenja. Medicinski stručnjaci brenda INTIMINA, objašnjavaju što može uzrokovati točkasto krvarenje između menstruacija i kada zatražiti liječničku pomoć.

Što je točkasto krvarenje?

Točkastim krvarenjme obično smatramo lagano krvarenje, koje zahtijeva dnevni uložak ili običan higijenski uložak.

Što može biti uzrok?

Postoji mnogo različitih vrsta abnormalnog krvarenja. Na primjer, možete krvariti između menstruacija (međumenstrualno krvarenje) ili nakon spolnog odnosa. Važno je utvrditi uzrok. Najlakši način da to učinite je da pratite dane menstruacije u dnevniku ili kalendaru i bilježite kada krvarite izvan menstrualnog ciklusa. Zabilježite je li krvarenje blago ("točkasto") ili obilno i koliko dugo traje. Krvarenje između menstruacija može biti uobičajeno kod mladih žena koje uzimaju hormonsku kontracepciju. Na primjer, ako ste nedavno počeli koristiti kontracepcijsku pilulu, flaster, implantat ili injekciju, može doći do blagih krvarenja. Ono se može pojaviti i ako koristite spiralu, te ako ste uzeli hitnu kontracepcijsku pilulu ili ste propustili uzeti pilulu. Ako vam se krvarenje javlja usred ciklusa, na pola puta između menstruacija, to može biti ovulacijsko krvarenje i može biti popraćeno grčevima u trbuhu.

Drugi mogući uzroci

Ostali uzroci mogu uključivati spolno prenosive bolesti kao što je klamidija, pa je najbolje da se testirate ako ste nedavno mijenjali partnera i imali nezaštićeni spolni odnos. Uzrok krvarenja može biti i nedavni pobačaj ili spontani pobačaj, suhoća rodnice ili ozljeda rodnice tijekom spolnog odnosa. Stres ili hormonske promjene zbog stanja kao što je sindrom policističnih jajnika također mogu uzrokovati nepravilno krvarenje. Krvarenje između menstruacija može biti uzrokovano i promjenama na grliću maternice, koje mogu biti normalne (cervikalni ektropij ili erozija) ili znak raka grlića maternice. Iz ovog razloga, ginekolog će vam pregledati grlić maternice i napraviti papa test.

Polipi ili fibroidi u maternici također mogu uzrokovati nepravilno krvarenje. Kako starimo, rak maternice, vagine ili vulve također može uzrokovati abnormalno krvarenje, a sve te mogućnosti će razmotriti vaš ginekolog.

Kada se trebate zabrinuti i zatražiti liječničku pomoć?

Ako ste zabrinuti zbog krvarenja ili ako se ono ponavlja tijekom nekoliko mjeseci, najbolje je da posjetite ginekologa. Kako biste uočili ponavljanja, bilježite krvarenja izvan menstruacije i nakon spolnog odnosa. Također, razmislite jeste li nedavno promijenili kontracepciju, propustili uzeti pilulu ili ste uzeli hitnu kontracepciju.

Traženje medicinske pomoći

Nakon razgovora s ginekologom, on će obaviti pretrage kako bi saznao više o vašoj vrsti krvarenja i svim drugim zdravstvenim problemima koje možda imate, poput dijabetesa ili promjene težine. Može pregledati vaš trbuh i obaviti interni pregled spekulumom. To uključuje korištenje alata u obliku cijevi za pregled grlića maternice kao i pregled vagine prstima u rukavicama.Pri pregledu, doktor može uzeti u obzir infekciju i spolno prenosive bolesti te napraviti papa test. U nekim slučajevima se mogu napraviti test na trudnoću, krvne pretrage ili ultrazvuk, ovisno o vašim simptomima. Ako uzimate kontracepcijske pilule, možete razmotriti alternativnu kontracepcijsku pilulu da vidite utječe li to na vaše simptome. Tretmani koji mogu biti prikladni uključuju lijekove ili operaciju, kao što je histeroskopija, kako bi se istražili i liječili vaši simptomi. U svakom slučaju, najvažnije je o tegobama razgovarati sa stručnom osobom i doći do saznanja o tome što ih uzrokuje.