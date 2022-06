Žitarice za doručak u obliku maternice

Jedinstvene žitarice za doručak pod nazivom Period Crunch inspirirane su menstruacijom i imaju za cilj podići svijest o izostanku razgovora o menstruaciji kod kuće. Svaki komadić ovih žitarica podsjeća na maternicu, a kreirala ih je INTIMINA, brend posvećen intimnom zdravlju, u sklopu kampanje kojom se želi potaknuti konverzacija o menstrualnom zdravlju. Ovom prilikom, INTIMINA je provela i istraživanje o tome koliko je ljudima ugodno razgovarati o menstruaciji unutar obitelji.

Kako bismo uklonili stigmu vezanu uz menstruaciju, ključno je o njoj razgovarati. Međutim, unatoč svim postignućima u normalizaciji razgovora o menstruaciji, polovica ispitanih ljudi (48%) osjeća se neugodno otvoreno razgovarati o menstrualnim problemima. Osim toga, više od tri četvrtine (77%) nikada nije razgovaralo ni o čemu u vezi s menstruacijom tamo gdje cijelo kućanstvo redovito sjedi i razgovara: pri kuhinjskom stolu.

Svaki komadić INTIMINA žitarica okusa maline vizualno podsjeća na izgled maternice, a kada se po njima prelije mlijeko, ono pocrveni. Žitarice su posebno osmišljene kako bi potaknule osobe svih dobih skupina za započnu razgovore o menstruaciji, te kako bi stavile u središte pozornosti postojeće društvene prepreke oko takvih razgovora.

Inspiriran nekadašnjim društvenim igrama koje su postojale na kutijama za žitarice, Period Crunch uključuje smjernice za razgovor i dijagram ženskog reproduktivnog sustava kako bi ljudi mogli identificirati maternicu. Ti vizuali dodani su na kutiju zbog podatka iz istraživanja brenda INTIMINA koji otkriva kako 82% ljudi ne može točno identificirati gdje se nalazi maternica.

Danela Žagar, INTIMINA Global Brand Manager. izjavila je: "Menstruacija je normalna pojava pa bi trebalo biti normalno o njoj razgovarati. No, zbog prisutne stigme, razgovor o menstruaciji i dalje može biti osjetljiv i neugodan većini ljudi, čak i kada se radi o razgovoru s najbližima. Nema normalnije i svakodnevnije scene od one gdje svi ukućani zajedno sjede za kuhinjskim stolom i razgovaraju uz obrok. Kada bi se razgovori o menstruaciji uistinu normalizirali, onda ne bi bili izostavljeni s ovog stola - ili s bilo kojeg stola. No, kao što pokazuje naše istraživanje, rijetko se razgovara o menstruaciji kod kuće. Za dobrobit našeg fizičkog i mentalnog zdravlja, zaista je potrebno više razgovarati o menstrualnom zdravlju, a žitarice Period Crunch su osmišljene da podignu o tome svijest."

Dr. Shree Datta, ginekologinja brenda INTIMINA, dodala je: "Oduševljena sam što je INTIMINA napravila ovakav istup i kreirala Period Crunch kako bi se podigla svijest o trenutačnoj društvenoj stigmi koja okružuje menstruaciju. Menstruacija je prirodan dio onoga što jesmo, pa je duboko zabrinjavajuće otkriti da je za toliko ljudi neugodno razgovarati menstruaciji koja je važan dio našeg zdravlja. Uznemirujuće je vidjeti da je 25% osoba samo sebe naučilo činjenice o menstruaciji unatoč dostupnim informacijama i potpori. Veselim se što će Period Crunch pokrenuti neke osjetljivije razgovore i srušiti barijere za obiteljskim stolom."

INTIMINA je kreirala Period Crunch kao dio svoje aktualne kampanje Seen + Heard koja potiče pozitivne razgovore na temu menstruacije. Seen + Heard kampanja ima za cilj podizanje svijesti o menstrualnom zdravlju diljem svijeta, normalizaciju razgovora o menstrualnom zdravlju, uklanjanje stigme i predrasuda te podizanje svijesti o intimnim zdravstvenim stanjima. Period Crunch slijedi 'Period': suradnju INTIMINA i Pantone iz 2020. u kojoj je stvorena nijansa crvene koja je simbol zdravog menstrualnog protoka, te filma 'The Wait' u kojem osmogodišnja djeca koriste svoju dob kako bi dali glas osobama koje su čekale osam godina ili više na dijagnozu endometrioze.