Sve laži o koroni koje se šire društvenim mrežama

Na društvenim mrežama mnogo se puta pojavila objava s 10 metoda kako se može spriječiti koronavirus. Pritom navodeći preporuke koje su navodno utvrdili stručnjaci nakon obdukcija žrtava iz Kine gdje se virus prvi put pojavio.

Stručnjaci AFP Fact Check tima utvrdili su da ta lista sadrži poluistine i očite neistine. Varijacije liste se pojavljuju i na Facebooku, Twitteru, Instagramu i Redditu.

Evo što je od svega točno, a što je potpuno pogrešno.

Virus neutralizira često konzumiranje vruće tekućine - NETOČNO

Ovu je tvrdnju demantirala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO): "Iako je hidratiziranje vodom važno za cjelokupno zdravlje, to ne sprečava infekciju koronavirusom".

Grgljanje antiseptičkom i toplom vodom poput octa, soli ili limuna štiti od koronavirusa - NETOČNO

Službene preporuke WHO-a, kao i one zdravstvenih vlasti u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji, ne navode grgljanje kao liječenje COVID-19, piše AFP.

"Iako neki zapadni, tradicionalni ili kućni lijekovi mogu pružiti olakšanje i ublažiti simptome Covida-19, nema dokaza da to može spriječiti ili izliječiti bolest", stoji na web stranici WHO-a.

Profesor Sveučilišta u Kaliforniji, Brandon Brown kaže da je to uobičajen lijek protiv grlobolje, ali ne pomaže protiv virusa.

Virus ostaje na odjeći, ali se može ubiti sapunom i suncem - DJELOMIČNO NETOČNO

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuju čišćenje rublja u skladu s uputama proizvođača i korištenje najtoplije moguće temperature vode. I dok je sapun doista učinkovit, izlaganje odjeće suncu neće "neutralizirati virus".

Ultraljubičasto zračenje može koristiti pri izrazito visokom intenzitetu kao dezinficijens. To zračenje može ubiti virus ako ga se njemu izloži neko određeno vrijeme. Međutim, ta razina izloženosti UV zračenja je štetna za ljudsku kožu, a količina koja se kroz atmosferu probija do nas jednostavno nije dovoljna.

Virus se zadržava na metalnim površinama do devet dana - NETOČNO

Nedavno istraživanje pokazalo je da se novi koronavirus može otkriti do četiri sata na bakru, do 24 sata na kartonu i dva do tri dana na plastici i nehrđajućem čeliku - ne devet dana, kako se tvrdi.

To je podatak iz studije objavljene u časopisu New England Journal of Medicine koju su proveli znanstvenici iz Centra za kontrolu problema i prevenciju (CDC), Sveučilišta u Kaliforniji, Los Angelesa i Princetona.

Svejedno, preporuča se dezinficiranje tvrdih površina.

Pušenje povećava rizik od infekcije - TOČNO

"Pušenje šteti vašim plućima i ostalim dijelovima tijela i čini vas ranjivijima na infekciju COVID-om 19", objavili su iz WHO-a.

Perite ruke po 20 sekundi svakih 20 minuta - DJELOMIČNO TOČNO

Čiste ruke pomažu zaustaviti širenje mikroba, ali CDC ne određuje da se sapun mora pjeniti kako bi bio učinkovit, niti usmjeravaju ljude da peru ruke svakih 20 minuta.

Preporučaju da se ruke peru sapunom i vodom 20 sekundi prije pripremanja hrane, nakon puhanja nosa ili kihanja. Treba voditi brigu i da se ruke peru temeljito nakon odlaska na javno mjesto te prije dodira očiju, nosa ili usta, piše Centar za kontrolu problema i prevenciju.

Jedite zdraviju hranu - TOČNO

Glasnogovornica WHO-a Dr. Margaret Harris rekla je da podupiru jedenje svježeg voća i povrća.

Životinje ne mogu prenijeti koronavirus - NEMA DOVOLJNO DOKAZA

Za sada nema dovoljno dokaza kako bi se ovo moglo potvrditi ili opovrgnuti, kažu znanstvenici. I WHO je potvrdio kako nisu još potvrđeni izvori zaraze od životinja.

Web stranica CDC-a kaže da iako su prve infekcije COVID-19 bile povezane sa živim životinjskim tržištem, virus se prvenstveno širi od osobe do osobe.

Obolijevanje od gripe i jedenje hladne hrane oslabljuje organizam - DJELOMIČNO NETOČNO

Harris je rekla da iz WHO-a kažu da se pokuša izbjeći sezonska gripa cijepljenjem.

Ali, baš kako vas konzumiranje tople vode neće zaštititi od bolesti, pijenje ili jedenje hladnih predmeta neće vas dovesti u opasnost.

Brown je rekao da "nema potrebe za promjenom temperature vode za piće." Također, temperatura hrane nema veze sa zaštitom od infekcije koronavirusom.

Virus stoji u grlu do 4 dana dok ne dođe do pluća - NETOČNO

"Simptomi se pojavljuju tek kada se virus već razmnožava i preplavi imunološki sustav, tako da virus ne sjedi u grlu 3-4 dana i ne radi ništa", rekao je Brown.

WHO kaže da se razdoblje inkubacije COVID-19, što je vrijeme između hvatanja virusa i pokazivanja simptoma bolesti, kreće u rasponu od jednog do 14 dana, ali najčešće je oko pet dana.

Zadržite dah kako bi se testirali na infekciju - NETOČNO

"Udahnite duboko i zadržite dah 10 sekundi. Ako se to može učiniti bez kašlja, bez poteškoća, to pokazuje da nema fibroze u plućima, što ukazuje na odsustvo infekcije", stoji kao savjet.

No to je netočno. "Nema dovoljno vremena da pacijent razvije fibrozu" u slučajevima COVID-19. "To je bolest pluća uzrokovana kroničnom izloženošću, ponekad i godinama, industrijskim zagađivačima", rekao je epidemiolog na Nacionalnom sveučilištu Kolumbije Fernando de la Hoz.

Karla Ronchini, infektologinja u brazilskoj bolnici Gaffree e Guinle, rekla je za AFP da to jednostavno nije "metoda" za testiranje na COVID-19.