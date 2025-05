Svaki četvrti stanovnik Hrvatske uzima lijekove za bolove na tjednoj razini

Kada ih nešto boli, stanovnici Hrvatske najčešće posežu za lijekovima. Koristi ih 95% građana, četvrtina gotovo redovito - na tjednoj razini. Više od polovine, točnije njih 55%, kupuje lijekove bez recepta pri čemu žene u značajno većoj mjeri ublažavaju bol korištenjem takvih preparata. Dio je to rezultata istraživanja koje je u listopadu prošle godine provela agencija Ipsos u Hrvatskoj za farmaceutsku kompaniju KRKA-FARMU, u suradnji s Hrvatskim društvom za liječenje boli. Cilj istraživanja je utvrditi iskustva građana s različitim vrstama boli te utjecaj boli na kvalitetu života.

Istraživanje otkrilo koliko građani Hrvatske mjesečno troše na lijekove protiv bolova

Bezreceptni lijekovi prednjače nad receptnim koje za bolove uzima 27% ispitanika. Na promjenu životnih navika kao načina ublažavanja boli odlučuje se 34% ispitanika u ovom istraživanju, dok se 25% oslanja na alternativne metode. Lijekove za bolove hrvatski građani koriste relativno često, sugerira istraživanje, dok ih samo 5% navodi da se nikada ne odlučuje na tu metodu liječenja boli.

Pri odabiru lijekova za bolove za većinu ispitanika najvažnija je učinkovitost (68%), a slijede brzina (60%) i trajanje djelovanja (39%). Kako sugeriraju podaci iz ovog istraživanja, polovina građana mjesečno potroši do 10 eura na tablete protiv bolova, njih četvrtina od 11 do 30 eura, a manje od desetine potroši i do 50 eura mjesečno.

Kada su u pitanju tretmani za liječenje boli (primjerice akupunktura ili masaža), situacija je potpuno drugačija. Čak 74% ispitanika nikada ne poseže za tretmanima za smanjenje boli. Oni koji ih koriste, ne troše visoke svote novca, uzevši u obzir da najviše ispitanika na mjesečnoj razini potroši na takve tretmane između 11 i 50 eura.

Kada ih nešto zaboli, građani Hrvatske za savjet pitaju - stručnjake

Koliko tableta uzeti i kako dozirati lijek? Gotovo trećina ispitanika, točnije 31%, to čini prema uputama s pakiranja lijeka, dok se dobar dio ispitanika oslanja na upute liječnika (21%) i ljekarnika (17%). Ipak, valja naglasiti da se kod doze lijekova za bolove čak 28% ispitanika vodi vlastitom procjenom, a jako mali broj (1%) savjetima susjeda i poznanika.

U tom kontekstu, zanimljivo je naglasiti da se većina osoba prilikom susreta s bolovima konzultira sa stručnjacima. To čini njih 89%, pri čemu 7% to radi gotovo uvijek kad ih nešto boli, 39% povremeno, a 42% u rijetkim situacijama. Liječnike i ljekarnike za savjete u vezi liječenja boli traži 60% ispitanika, no nezanemariv je broj onih koji se oslanjaju na obitelj i prijatelje (20%), internet (8%) ili pak nikoga (11%) - jer smatraju da imaju dovoljno znanja o tome.

Povjerenje u liječnike kad je riječ o boli proizlazi iz činjenice da 73% građana smatra da liječnici pokazuju određenu dozu senzibiliteta prema njihovu osjećaju boli. Kada su šira okolina i društvo u pitanju, brojke padaju, pa tako 60% ispitanika smatra da je društvo osjetljivo na njihovu bol, njih 21% ne percipira to tako, a ostali uopće ne govore o svojoj boli. Ovdje su vidljive i razlike između žena i muškaraca - pa tako 44% žena ističe da spol utječe na to kako okolina doživljava njihovu bol, za razliku od 28% muškaraca koji smatraju isto.

Život bez boli je temeljno ljudsko pravo

Ove podatke o najčešćim metodama ublažavanja boli i učestalosti korištenja lijekova prokomentirao je izv. prof. prim. dr. sc. Ivan Radoš, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, voditelj Zavoda za liječenje boli i koordinator Respiracijskog centra za Klinički bolnički centar Osijek.

„Istraživanje je pokazalo da se građani Hrvatske u velikoj mjeri oslanjaju na lijekove za ublažavanje boli. Iako većina konzultira liječnike ili ljekarnike, zabrinjavajuće je što gotovo trećina ispitanika doze lijekova određuje prema vlastitoj procjeni, a neki se oslanjaju na savjete iz okruženja. Ovakav pristup ne samo da može rezultirati neučinkovitim liječenjem, već nosi i značajne zdravstvene rizike. Uz edukaciju o pravilnom liječenju boli i multidisciplinarni pristup, možemo smanjiti negativan utjecaj boli i poboljšati kvalitetu života naših građana", zaključio je prof. Radoš te dodao da je život bez boli temeljno ljudsko pravo i da svaki čovjek ima pravo na život bez boli.

Prvi nacionalni Indeks boli u Hrvatskoj donosi uvid u obrasce liječenja boli, ali i ističe potrebu za edukacijom o pravilnom korištenju lijekova te važnost dostupne podrške i stručnih savjeta. Upravo kroz ovaj projekt, Krka pruža platformu koja nudi rješenja i podršku za bolju kvalitetu života.

„Istraživanje nam je pokazalo koliko često bol utječe na svakodnevni život naših građana, ograničavajući njihove aktivnosti i narušavajući kvalitetu života. Još je alarmantnije što znatan dio građana, njih 34%, zbog financijskih razloga nekad nije imalo pristup potrebnim lijekovima ili tretmanima za bol", istaknula je dr. dent. med. Lovorka Tonsa Ljuba, voditeljica terapeutskog područja u Krka-Farmi. „Kao farmaceutska kompanija posvećena zdravlju i dobrobiti, pokrenuli smo projekt Bez pauze (osim kada je ti želiš) kako bismo pružili podršku i osnažili ljude da pronađu trenutke olakšanja i predaha, bez da bol diktira njihov tempo. Na kanalima Bez pauze na Facebooku i Instagramu dijelimo stvarne priče, korisne savjete i sadržaje koji nude inspiraciju i podršku za suočavanje s boli na način koji je najbolje prilagođen svakom pojedincu."

Za više informacija o provedenom istraživanju, analiza i stručnih savjeta za nošenje s boli posjetite web stranicu Nalgesin.hr/bez-pauze.