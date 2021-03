Sva čuda svemira

Svemir je.. beskrajan, kažu, ma koliko to nama zvučalo potpuno ludo i nestvarno - mi smo tu, na kraju svemira na jednu ruku, s druge strane smo i u samom centru, jer nemamo pojma gdje bi to on bio.

Zapravo, kad razmislimo o tome, gotovo da smo sigurni da nikada nećemo shvatiti cijelu priču, ma koliko dugo živjeli...

No, ipak znamo neke stvari, a one su toliko lude da ne znamo što bi s njima - a i dalje postoje.

Pa evo samo kratkih opisa nekih od najluđih stvari u svemiru...

Antimaterija - poput alter-ega superheroja, čestice koje tvore normalnu materiju također imaju svoje suprotne verzije. Elektron ima negativan naboj, ali njegov ekvivalent u obliku antimaterije, tj. pozitron, ima pozitivan. Materija i antimaterija se poništavaju ukoliko dođe do kolizije, a njihova masa se pretvara u čistu energiju. Neki futuristički svemirski brodovi koriste za pogon motore koji rade na ovom principu.

Galaktički kanibalizam - galaksije mogu "jesti" jedna drugu i evoluirati tijekom vremena. Susjed naše galaksije, Andromeda, trenutno "jede" jedan od svojih satelita. Deseci jata zvijezda razbacani su kroz Andromedu, što su ostaci prošlih obroka. Mliječna staza i Andromeda također bi trebali doći u koliziju, što je događaj koji će se zbiti za oko 3 milijarde godina.

Gravitacijski valovi - radi se o pomacima u prostorno-vremenskom kontinuumu koje predviđa Einsteinova opća teorija relativnosti. Gravitacijski valovi putuju brzinom svjetlosti, no toliko su slabi da znanstvenici smatraju kako mogu otkriti samo one koji su nastali tijekom velikih kozmičkih događaja, poput spajanja dviju crnih rupa. LIGO i LISA dva su detektora napravljena da prepoznaju ovu vrstu valova.

Kozmičko pozadinsko zračenje - ova vrsta radijacije također je ostatak Velikog praska. Prvi je put otkrivena tijekom 1960-tih kao radio buka koja dolazi iz dubokog svemira. Kozmičko pozadinsko zračenje jedan je od najboljih primjera dokaza za teoretski Veliki prasak. Posljednja precizna mjerenja pokazuju da temperatura ovog zračenja iznosi -270 stupnjeva Celzijusa.

Mini crne rupe - ukoliko je nova "brane" teorija gravitacije točna, onda je naš Sunčev sustav prepun sičušnih crnih rupa, od kojih je svaka veličine atomske jezgre. Za razliku od njihovih većih srodnika, ove mini crne rupe zapravo su ostaci Velikog praska, te utječu drugačije na prostor i vrijeme zbog svoje bliske povezanosti s 5 dimenzijom.

Neutrini - radi se o električki neutralnim, gotovo bez mase, elementarnim česticama koje mogu proći kroz kilometre olova neometano. Neke prolaze kroz vaše tijelo dok ovo čitate. Ove fantomske čestice proizvode jezgre zdravih zvijezda kao i eksplozije supernova.

Tamna tvar - znanstvenici smatraju kako je od nje sačinjen svemir, no ne može se vidjeti ili detektirati pomoću trenutne tehnologije. Kandidati za ovu tvar rangiraju od laganih neutrina, pa do nevidljivih crnih rupa. Neki znanstvenici sumnjaju da tamna tvar uopće postoji, te sugeriraju kako bi se ova misterija trebala riješiti boljim shvaćanjem gravitacije.

Vakumska energija - kvantna fizika tvrdi da unatoč svojem izgledu, prazan prostor vrvi "virtualnim" subatomskim česticama koje se stalno stvaraju i uništavaju. Ove čestice ispunjavaju svaki kubni centimetar svemira određenom energijom, koja, kako navodi opća teorija relativnosti, stvara antigravitacijsku silu koja širi svemir. Untaoč tome, još se ne zna što točno uzrokuje ubrzano širenje svemira.