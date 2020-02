Suradnja GMK i WHW Akademije

U sklopu suradnje GMK i WHW Akademije, prostor 7ice se od 21.2. do kraja svibnja 2020. pretvara u studio koji će polaznici druge godine WHW Akademije koristiti za vlastita umjetnička istraživanja, a neki će se predstaviti i javnim izlaganjem.

Polaznici WHW Akademije 2019/2020 su: Dante Buu, Vlad Brăteanu, Tin Dožić, Bianca Hisse, Neža Knez, Gaisha Madanova, Ekaterina Muromtseva, Jolanta Antonina Nowaczyk, María Luisa Sanín Peña i Ivana Tkalčić.

Interdisciplinarni studijski program za mlade umjetnike WHW Akademija je projekt kustoskog kolektiva Što, kako i za koga / WHW.

21.2.- 6.3. María Luisa Sanín Peña i Bianca Hisse

Crpeći inspiraciju iz latinoameričkih telenovela i vizualnog utjecaja kulturne konzumacije putem masovnih medija diljem kontinenata, galerija se kroz performativnu instalaciju razmotava u društveni prostor, lažni tropski raj ili jeftin i karikiran re-enactment uvezene melodrame. Prostor želi istražiti sličnost procesa nostalgije i egzotifikacije: izgradnja zamagljenih narativa prošlosti i Drugosti: drugi prostori, druge kulture i komične generalizacije koje ove (mis)konstrukcije mogu generirati.

10.-17.3. Ekaterina Muromtseva

Projekt "How to become invisible", Act 1. je posvećen međukulturnim vezama i uvjetima rada u kulturi na globalnoj razini. Tokom pet dana sesija slikanja, umjetnica će pozvati sudionike koji djeluju na lokalnoj sceni i izraditi portrete njihovih sjena (shadow portraits). Umjetnica će sa sudionicima razgovarati o njihovom radu i stanju u kulturi. "Koji dio njihovog rada ostaje nevidljiv i u sjeni?". Tokom zadnjeg dana autorica će izvesti instalaciju u prostoru s generiranim materijalima.

19.3. Ivana Tkalčić, Tin Dožić, Vlad Brăteanu

Što je ITV?

Možemo li vidjeti ekrane?

Možemo li sjesti na jastuke?

Hoćemo li se osjećati ugodno u zajedničkom iskustvu?

Kako se zajedničko digitalno iskustvo i hipnotičke prakse isprepliću?

Možemo li se hipnotizirati?

Hoćemo li zaspati?

Možemo li čuti vaš glas?

WHW Akademija realizira se uz podršku kolekcije Kontakt / ERSTE Fondacije i Foundation for Arts Initiatives. Dodatna podrška: Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske I Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

Rad GMK podržava Zaklada Kultura nova i INA d.d.