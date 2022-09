Superžene u Glavnom hangaru No Sleepa

Ovo redovito izdanje uslijedit će nakon proljetnog, na kojem je više od 15.000 fanova proslavilo titulu za Najbolji novi festival Europe. No Sleep će na jedan vikend preuzeti omiljene beogradske klubove i na najbolji mogući način zatvoriti uspješnu sezonu Exitovih festivala.

No Sleep Festival 2022 | First ActsReveal

Vijest da Amelie Lens ubrzo dolazi u beogradski Glavni hangar, i više je nego odlična jer je 2022. godina pokazala da je ova belgijska techno superzvijezda na vrhuncu svoje kreativnosti i uspjeha, i da ne misli stati! U srpnju je na svom labelu Lenske objavila EP „In My Mind" s tri pjesme u svom oštrom i energetski nabijenom techno stilu. Njezin EXHALE glazbeni pothvat trenutno čine izdavačka kuća Exhale Records, istoimena radio emisija i serija događaja sa svježom rezidenturom u legendarnom klubu DC-10 na Ibizi. Na ovogodišnjem Tomorrowland festivalu imala je veličanstveno izvođenje, kao i svoju EXHALE pozornicu, a tradicionalno je među vodećim izvođačima festivala kao što su Sonar, Timewarp, Movement i desetine drugih.

S Exitovim festivalima Amelie ima poseban odnos - njezin prvi nastup na ovim prostorima bio je na No Sleep pozornici Sea Dance festivala 2017. godine, predvodila je beogradski No Sleep 2019. godine i jedna je od omiljenih headlinerica Exitove Dance Arene. „Energy, passion, techno" - tako je opisala Exitov Sea Star festival, na kojem je nastupila u svibnju ove godine. Kroz desetljeće rada, utjecajem i prirodnim odnosom s publikom stvorila je EXHALE raversku zajednicu, koja sigurno ima brojne članove i na našim prostorima. Pa, udahnite i izdahnite, jer je Lenske spremna da žestoko zadrma Glavni hangar!

Partijaneri diljem svijeta oduševili su se energijom i zvukom koji je donijela Indira Paganotto, jedna od trenutno najtraženijih izvođača underground scene. Talent karizmatične Španjolke prepoznala je Charlotte de Witte, za čiji je label Indira objavila debitantski EP „Himalaya" - i od tada je nezaustavljiva. One koji dolaze na njezine nastupe zove „ratnicima", i to s razlogom - njezini setovi, kao spoj techno i psytrance zvuka, pouzdano testiraju kondiciju publike. To znaju svi koji su bili ove godine na Exitovoj No Sleep Novi Sad pozornici, a znaju i da je jedan od razloga zašto jedva čekaju da je ponovo čuju i vide upravo neposredan odnos s publikom. Sebe opisuje kao „psytechno ratnicu do smrti" i ima vlastiti label pod nazivom ARTCORE. Ove godine samo neki od nastupa koje je zabilježila su s Tomorrowlanda, Awakeningsa, iz kluba Amnesia na Ibizi, a pred njom su specijalni setovi za Mixmag i DJ MAG, a svoj psytechno donijt će i u londonski fabric.

Premijerno na No Sleep stiže i Koboyo, koji donosi old-school, berlinski i Detroit techno duh, uz odličan groove. Njegovu kvalitetu „ulovila" je upravo Amelie Lens, s kojom je prije samo nekoliko dana imao zajednički set u klubu DC-10. Objavom prvog vala izvođača i službeno kreće uzbuđenje pred još jednu rundu No Sleep gigantskog ravea.

Svi koji su spremni za novu No Sleep rundu, regularne festivalske ulaznice mogu kupiti već 19. rujna od podneva, on line u prodajnom sustavu Gigstix.

Ovo je prvi put da se u istoj godini održavaju dva No Sleep festivala, a nedavno objavljeni dvominutni kratki film s proljetnog izdanja pokazuje zašto se jedan maratonski clubbing vikend prepričava mjesecima.

No Sleep Festival 2022 Spring | The Official Aftermovie

No Sleep festival se realizira uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana i izdvaja se kao jedan od najvećih indoor elektronskih glazbenih događaja u Europi, uz konferenciju koja se bavi najaktualnijim temama iz glazbene industrije.