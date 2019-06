Superval prebačen u Veliki pogon Tvornice kulture

Superval, koncert školskih bendova, održati će se u petak 14. lipnja u Velikom pogonu Tvornice kulture. Koncert koji je prvotno planiran u manjoj dvorani povukao je odličan interes publike, pa će pet bendova iz Zagreba i Jastrebarskog dobiti priliku nastupiti na velikoj pozornici u dvorani u kojoj su prije njih svirala najveća regionalna imena te prilično impresivan broj globalnih glazbenih heroja.

Već sama najava Supervala izazvala je sjajne reakcije i pubike i medija. Tjednima se javljaju osnovne i srednje škole čiji su učenici su najavili dolazak u petak u Tvornicu, a pozivima su se priključili i brojna ugledna lica poput Gorana Bareta, Davora Gobca, Riđija iz High5, Danijele Trbović, Deana Kotige, Ribafisha, Morane Zibar, Nike Kranjčara, Marka Šapita i mnogih drugih. Očigledno je svijest o vrijednosti projekta kao što je Superval utjecala i najavljenu posjetu i prodaju ulaznica te je svirka definitivno prebačena u Veliki pogon.

I satnica je prilagođena uzrastu glazbenika. Vrata Tvornice kulture otvorit će se u 18:00. Prvi će, u 19:00, nastupiti The Smafp, nakon kojih u 19:45 počinju The Seven. MIOC Band ne scenu će u 20:30, River 42 u 21:15, a program će zaokružiti KGB čija je svirka planirana u 22:00.

Ono što je počelo kao običan mail razrednice s upitom za povoljnije ulaznice za nastup Partibrejkersa, proteklih se mjeseci pretvorilo u fantastičnu priču koju su prenijeli svi mediji, ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. U njoj se otkriva bezgraničan entuzijazam i ljubav učiteljica Ane Bajo i Antonije Radoš prema želji da djeca upoznaju i zavole kvalitetnu glazbu. Osim učenja o povijesti glazbe i najvažnijim domaćim i stranim bendovima na potezu od 50-tih godina do danas, u OŠ Grigora Viteza na zagrebačkim Krugama oformljen je i bend - The Seven - i upravo je njihov dolazak na svirku u Šubićevu bio pokretač ideje da se za kraj školske godine organizira Superval, koncert školskih bendova.

Ulaznice kreću su u prodaji po cijeni od 30 kn u pretprodaji, odnosno 40 kn na dan koncerta.

Službena prodajna mjesta: