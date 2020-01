Superval ide dalje

Nakon sjajno primljenog prvog izdanja koncerta školskih bendova, u 2020. Superval se nastavlja i podiže stepenicu više. Upravo danas otvorene su prijave za nastup na drugoj ediciji koja će se na proljeće održati u Tvornici kulture.

Prijave za svirku otvorene su isključivo za bendove koji djeluju unutar osnovne ili srednje škole te koji izvode autorsku glazbu i/ili obrade.

Svi zainteresirani trebaju na mail prijave@superval.hr poslati sljedeće:

You Tube link izvođenja barem jedne pjesme (preferira se i više od jedne) ili audio snimke WeTransferom/Dropboxom

Fotografiju benda

Kratku biografiju s kontaktima voditelja (ime, mail, mob) i linkovima na društvene mreže benda (ukoliko ih imaju)

Rok za prijave započeo je danas i traje do 29. veljače.

Nakon isteka roka organizacijski tim preslušati će prijave i 1. travnja objaviti tko nastupa na drugom izdanju. Ovisno o količini i kvaliteti prijava odlučiti će se hoće li Superval zadržati formu jednodnevnog koncerta ili postati festival, a termin održavanja bit će sredinom lipnja. Od odabranih bendova se očekuje 30 minuta uvježbanog repertoara. Više informacija može se pronaći na službenoj Facebook stranici Supervala.

Superval - koncert školskih bendova

Prvi Superval, koncert školskih bendova, održan je u zagrebačkoj Tvornici kulture u petak 14. lipnja pred više od 800 posjetitelja. Svirka koja je prvotno zamišljena u Malom pogonu zbog ogromnog interesa je prebačena u veliku dvoranu i nadmašila sva očekivanja, kako posjetom, tako i fantastičnom energijom svih pet bendova. Cilj Supervala - omogućiti školskim bendovima da nastupe kao pravi profesionalci u najvećoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj i osjete sirovu i iskrenu koncertnu emociju - u potpunosti je ostvaren, prije svega zbog dva faktora - bendova koji su nastupili i publike koja ih je došla podržati. Zagrebački The Seven, MIOC Bend, River 42 i KGB te jaskanski The Smafp u više od 3 i pol sata koncerta prošli su izuzetno širok popis izvođača, od regionalnih favorita do globalnih velikana izazivajući frenetičnu podršku publike.

U svojoj drugoj sezoni Superval radi organizacijski korak naprijed pozivajući sve aktivne školske bendove da se prijave i pokažu što znaju.