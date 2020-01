The Lumineers novo pojačanje jubilarnog 15. INmusic festivala

Platinasti američki folk rock sastav pridružuje se impresivnom line-up INmusic festivala #15 uz već objavljene The Killers, Beck i Deftones!

The Lumineers su svjetsku glazbenu javnost osvojili hitom "Ho Hey", naizgled pojavivši se niotkuda i na valu američke opčinjenosti suvremenom americanom i folk rockom s početka 2010-ih. U stvarnosti, Wesley Schultz i Jeremiah Fraites, autorski duo iza minimalističkih a istovremeno neodoljivo pitkih melodija i harmonija The Lumineersa, glazbu su zajedniči stvarali i borili se za svoje mjesto pod suncem punih sedam godina prije izlaska istoimenog debitantskog albuma i objave hita koji je lansirao njihovu karijeru.

Uslijedile su dvije nominacije za Grammy i nastupi diljem svijeta, ali i dva studijska albuma kojima su dokazali da su The Lumineers puno više od one-hit wondera. Uz uzore u američkim suvremenim glazbenim klasicima - od Bob Dylana, Tom Pettya, Bruce Springsteena pa čak i Talking Headsa i samouvjereno oslanjanje na pročišćene melodije i emotivnost njihove glazbe, The Lumineers se s punim pravom svrstavaju u novu generaciju glazbenih autora koji opus grade na jednostavnom i iskrenom glazbenom izričaju kroz koji s publikom dijele priče koje su njima osobno važne. Strast i iskrenost Lumineers najbolje demonstriraju na nastupima uživo zbog čega ne treba čuditi da su jedan od najuspješnijih live bendova u SAD-u, ali i rado viđeno ime na glazbenim festivalima diljem svijeta od Glastonburya, Coachelle, Fuji Rocka, Lolapalloze i mnogih drugih.

The Lumineers se pridružuje impresivnom glazbenom programu jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala uz već objavljenje The Killers, Becka i Deftones. INmusic festival #15 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 22. do 24. lipnja 2020. godine.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 15. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #15 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.