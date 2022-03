Šumski prvo domaće ime na INmusic festivalu #15

Šumski su jedan od najdugovječnijih bendova hrvatske alternativne scene. Osnovani 1991. godine u Zagrebu i od svojih početaka njeguju jedinstven zvuk nastao pod utjecajem cijelog niza glazbenih stilova - od afra, krauta, new wavea, avant-popa, prog-rocka pa sve do glazbe iz crtanih filmova. Osim u Hrvatskoj, nastupali su u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Češkoj, Belgiji, Makedoniji, Bugarskoj, Švicarskoj, Danskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Šumski su objavili pet albuma - 'Lov na vile', 'Safari', 'Baba spava', 'Ronioci' te 'Ostrvo ledenog kita' iz 2018. godine koji su obilježile odlične recenzije u medijima te prisustvo na skoro svim listama najboljih albuma 2018. godine. Tim albumom započinje i novi uzlet benda koji kulminira svirkama po važnijim festivalima u regiji - INmusic, SuperUho, kao i kultnim klupskim prostorima.

Neumorni Šumski bili su koncertno aktivni i za vrijeme pandemije odsviravši koncerte u Osijeku, Sisku, Varaždinu, Virovitici, Rabu i Zagrebu. Prošle godine su obilježili čak 30 godina djelovanja, a snimili su i muziku za dječji animirani film 'Pisma na kraju šume'. Trenutno su pri kraju sa snimanjem novog albuma, a publika ovogodišnjeg izdanja INmusica imati će priliku premijerno čuti kako zvuče novi Šumski.

Šumski se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.

Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.