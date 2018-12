Summit G20 u sjeni trgovinskog rata

Ovaj već deseti summit zemalja okupljenih u skupini G20, koji se ovog vikenda održava u Buenos Airesu, prvi je te vrste u Latinskoj Americi. Zbog toga će argentinski predsjednik Mauricio Macri, koji u svojoj zemlji ima velike probleme s financijskom krizom, pokušati pozornost šefova država i vlada 20 gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta usmjeriti upravo na probleme toga kontinenta. "Mi moramo uvidjeti da živimo u svijetu u kojem nejednakost i nepravda sve više rastu, umjesto da se smanjuju", rekao je Macri uoči sastanka.

Pedro Villagra Delgado je takozvani "šerpa", jedan od organizatora summita u pozadini. Zajedno s drugih 19 kolega on je faktički pripremio dokumente o kojima će njihovi šefovi raspravljati i o kojima će se donositi zaljučci. Što se argentinskih ciljeva tiče, on naglašava kako predsjednik Macri želi da "skupina G20 pomaže svakom čovjeku", a ne samo nekima.

"Čovjek bi pomislio da je to po sebi razumljivo, ali to nije slučaj. Zbog toga mi trebamo zaljučke koji će poboljšati uvjete života svih ljudi", kaže Delgado. Zbog toga bi ovaj put na summitu G20 trebalo raspravljati o budućnosti rada u digitaliziranom svijetu, o obrazovanju, o gospodarskom razvitku koji čuva okoliš i o sigurnosti prehrambenih proizvoda.Ambiciozna agenda

Takav je unaprijed dogovoreni plan. Ali i Pedru Villagri Delgadu kao iskusnom diplomatu je jasno, da će po svoj prilici ovaj put jedna druga tema zasjeniti sve ostale. Svojom trgovinskom politikom u skladu s načelom "najprije Amerika" Donald Trump je dosada uspio razljutiti i svoje saveznike, poput Europske unije, i suparnike, poput Kine.

Kaznene carine i trgovinski sukobi dovode do smanjenja obujma svjetske trgovine, upozorava šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. "U najgorem slučaju moglo bi doći do smanjenja ukupnog svjetskog privrednog proizvoda za oko 0,5 posto. To je naša procjena, i s njom se slažu svi koji se interesiraju za pitanja trgovine."

Trump želi "deal" s Kinom

Njemačka kancelarka Angela Merkel i neki drugi sudionici summita će inzistirati na uspostavi slobodne i fer trgovine na otvorenom svjetskom tržištu. Trenutno izgleda kao da će se skup u Buenos Airesu odvijati pod motom: Svi protiv jednog, svi protiv Trumpa. Američki predsjednik međutim, koji je već najavio da će biti samo na jednom od dva dana summita, za ovakve apele nema puno sluha. Za njega i dalje važi: Amerika na prvom mjestu. Međunarodne institucije poput Svjetske trgovinske organizacije (WTO) ili G20 tu mu samo smetaju.

No Trump će svoj kratki posjet Argentini iskoristiti za razgovor s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump s Kinom želi bilateralni 'deal', a da bi to ostvario već je u smjeru Pekinga uputio nove prijetnje. "Mi smo s Kinom na pravom putu. Kina želi s nama zaključiti 'deal'. Možda oni to tako otvoreno ne kažu, ali ja znam da je njima do toga jako stalo. Ja raspolažem s još 250 milijardi dolara carina, i ja ću ih uvesti, ako se ne dogovorimo. Jer Kina potkrada našu zemlju već dugi niz godina. Ali sa mnom se to neće nastaviti", rekao je Trump u Washingtonu pred polazak.

Europska unija na margini

Hoće li i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker imati priliku razgovarati s Trumpom o prijetećim carinama na europske automobile, zasad je još nejasno. Tijekom ljeta su razgovori dva "partnera" zapeli, a Juncker odbija Trumpovo načelo po kojem je svatko sebi najvažniji. "Ja ne volim unilateralizam, politiku koja uopće ne obraća pozornost na druge. Ja ću uvijek biti uvjereni multilateralist", rekao je Juncker u svom govoru o stanju EU-a u rujnu.

Jednako tako nije jasno niti hoće li se Trump na rubu summita susresti s ruskim predsjednikom Putinom. Ove se dvije zemlje ne spore toliko oko trgovinskih pitanja, koliko je sporan Ugovor o ograničenju nuklearnog naoružanja srednjeg dometa (INF). Dok Washington predbacuje Rusiji da taj ugovor krši, Moskva to izričito negira.

Kad bi svi ljudi na svijetu...

No argentinski domaćini se nadaju da će na kraju summita vodeći svjetski državnici, čije zemlje proizvode 80 posto svjetskog bruto proizvoda, bez obzira na Trumpa ipak pronaći put međusobnog približavanja. "Moja je želja, da u završnom dokumentu summita G20 bude vidljiva spremnost svjetskih lidera da zajedno rade za dobrobit svih ljudi", izjavio je Mauricio Macri.

Oprezan optimizam stiže iz krugova visokih diplomata - navodno je s američkom delegacijom postignut dogovor oko velikog broja pitanja. Što će međutim o svemu reći njihov šef, to tek treba vidjeti. Jedino je sigurno da Trump neće dočekati potpisivanje zajedničke delaracije - u to će vrijeme njegov Air Force One već biti na putu kući.