Suffocation stiže u Močvaru

Nakon malo više od tri godine death metal legende Suffocation vraćaju se u Močvaru u sklopu velike ljetne turneje. Datum za pribilježiti u notes ili mentalnu mapu je 12. srpnja (srijeda), a ovo će im biti jedini koncert u ovom dijelu Europe. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 23 eura može se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba do 2. svibnja, nakon toga će im pretprodajna cijena biti 27 eura, na ulazu će koštati 30 eura.

Suffocation su pioniri death metala osnovani prije 35 godina u Centereachu u saveznoj državi New York. Pažnju na sebe skrenuli su 1991. godine prvijencem Effigy of the Forgotten koji je odmah postao klasik žanra. Nakon toga su objavili još sedam studijskih albuma, od kojih je najaktualniji Of the Dark Light iz 2017., a njega su promovirali prošli put u Močvari.

Posljednje službeno izdanje im je album Live In North America. Za svoje uzore u ranoj fazi benda naveli su Napalm Death i Sepulturu, dok se njihov svirački trademark, breakdownovi, smatra jednim od kamena temeljaca cijelog novog podžanra: deathcorea. Članovi benda su lead gitarist Terrance Hobbs, basist Derek Boyer, ritam gitarist Charlie Errigo, bubnjar Eric Morotti i vokal Ricky Myers koji je stalni član benda od 2019, a inače je vokal u američkom death metal bendu Disgorge.

Sve u svemu sprema se lijepa fešta u Močvari. Iz Hangtime Agencyja sve ljubitelje death metala pozivaju i na spektakl koji će se dogoditi u subotu, 22. travnja u Boogaloou, a na njemu će nastupiti legendarni bendovi Kataklysm i Soilwork, dok će večer kao posebni gosti otvoriti Horizon Ignited.