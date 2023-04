Metal spektakl ovu subotu u Boogaloou

Dugoiščekivani koncert death metal legendi Kataklysm i njihovih švedskih kolega Soilwork, kojima će ovo biti premijerni nastup u Hrvatskoj, dogodit će se ovu subotu (22.4.) u zagrebačkom klubu Boogaloo. Večer će otvoriti finski bend Horizon Ignited, dok će za dobru i žestoku atmosferu prije i nakon svirke zadužen biti poslovično nezgodni DJ Barby.

Iz organizacije poručuju da se ulaznice jako dobro prodaju, a može ih se nabaviti po cijeni od 27 eura u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba. Na ulazu će, ako ih ostane, koštati 31 euro.

SATNICA:

18:00 Vrata

18.01 DJ Barby

19:00 Horizon Ignited

20.00 Soilwork

21.45 Kataklysm

Kataklysm su više puta nastupali u Hrvatskoj i s pravom se može reći da ih domaći fanovi jako vole, a i općenito su kao bend poznati po vrlo srdačnom odnosu sa svima koji prate rad ovog benda. Osnovani su davne 1992. u kanadskom Montrealu te su u ovih 30 godina postali jedan od najznačajnijih predstavnika ekstremnog/melodic death metala u svijetu. Dosad su izdali 14 albuma, a najsvježiji Unconquered će predstaviti zagrebačkoj publici na ovom koncertu.

Soilwork je jedan od najpopularnijih melodic death metal bendova u svijetu, a dolaze naravno iz, države koju se može smatrati sinonimom za ovaj žanr, Švedske. Osnovani su 1995. u Helsingborgu pod tadašnjim imenom Inferior Breed, ali su današnje ime uzeli godinu kasnije. U svojoj vrlo bogatoj i impresivnoj karijeri izdali su 12 albuma od čega su neki istinski klasici žanra, a posljednji od njih, Övergivenheten, izdali su u kolovozu 2022. te će ga ovom prilikom promovirati u Boogaloou.

Horizon Ignited je šesteročlani finski melodic death metal bend nastao 2017. godine u gradu Kouvola.

U svojim pjesmama bave se nekim klasičnim metal temama poput smrti, depresije, apokalipse i mitologije. Pod kapom su velikog Nuclear Blasta što je jamac kvalitete i potencijala ovog sastava. Dosad su izdali dva albuma: After the Storm (2019.) i aktualni Towards the Dying Lands (2022.).

Hangtime Agency nakon ovog u Boogaloou organizira još jedan metal spektakl: 2. svibnja u goste dolaze američke death metal legende NILE uz još tri benda: Confess iz Irana, Omophagia iz Švicarske i Vapor iz SAD-a, a najavljeni su i koncerti Gaeree (9.6.), Suffocationa (12.7.) i Batushke (22.11.) u Močvari.