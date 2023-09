Stvarno treba paziti na to što jedemo

Konzumacija ultra-procesirane hrane (UPF), kao što su žitarice, gazirana pića i brza hrana, značajno povećava rizik od visokog krvnog tlaka, bolesti srca, srčanog i moždanog udara.

Mnogi ljudi pretpostavljaju da su neki UPF-ovi, kao što su sendviči iz trgovine, wrapovi, juhe i niskomasni jogurti, zdraviji izbori u usporedbi s brzom hranom, rekla je Anushriya Pant, istraživačica uključena u jedno od istraživanja.

Pant je rekla da mnogi ljudi nisu svjesni koja bi ih vrsta hrane mogla dovesti u opasnost. "Moglo bi se dogoditi da hrana za koju mislite da je zdrava zapravo pridonosi razvoju visokog tlaka", kazala je.

Henry Dimbleby, promotor zdrave prehrane, rekao je da bi otkrića trebala biti "poziv na buđenje". "S obzirom na to da UPF predstavlja 55% naše prehrane, to bi trebao biti poziv na buđenje. Ako postoji nešto svojstveno obradi hrane što je štetno, onda je to katastrofa", kazao je.

Pant i njezini kolege sa Sveučilišta u Sydneyju proučavali su utjecaj povećane konzumacije UPF-a na više od 10.000 žena srednjih godina tijekom posljednjih 15 godina.

Otkrili su da je kod 39 posto žena vjerojatnije da će razviti visoki tlak u usporedbi s onima s najnižim unosom visokoprerađene hrane.

Druga studija, predstavljena u ime istraživača četvrtog vojnog medicinskog sveučilišta u Kini, utvrdila je da su oni koji su najviše jeli prerađenu hranu bili gotovo 25% skloniji srčanim udarima, moždanim udarima ili anginama.

Osim toga, istraživači su otkrili da je povećanje unosa UPF-a za samo 10% značajno povećalo rizik od srčanih bolesti. Tim je također otkrio da su oni koji su manje od 15% svoje prehrane činili UPF-om bili najmanje u opasnosti od srčanih problema.