Stvaramo nevjerojatne količine jednokratne plastike

Drugi Indeks proizvođača plastičnog otpada, koji je sastavila filantropska zaklada Minderoo, pokazao je da je svijet proizveo 139 milijuna metričkih tona jednokratnog plastičnog otpada u 2021., što je 6 milijuna metričkih tona više nego 2019., kada je objavljen prvi indeks.

U izvješću se navodi da dodatni plastični otpad stvoren u te dvije godine iznosi gotovo jedan kilogram više za svaku osobu na planetu, a potaknut je potražnjom za fleksibilnim plastikama za pakiranje poput folija i vrećica.

Zabranjeni artikli od plastike

Posljednjih su godina vlade diljem svijeta najavile politiku smanjenja količine plastike za jednokratnu upotrebu, zabranjujući proizvode poput slamki za jednokratnu upotrebu, jednokratnog pribora za jelo, posuda za hranu, pamučnih štapića za uho, vrećica i balona.

U srpnju je Kalifornija postala prva američka država koja je objavila vlastite ciljeve uključujući smanjenje od 25 posto prodaje plastične ambalaže do 2032.

U prosincu je Velika Britanija proširila popis zabranjenih artikala na pladnjeve za jednokratnu upotrebu, štapiće za balone i neke vrste polistirenskih čaša i posuda za hranu.

Zabrane su također na snazi u Europskoj uniji, Australiji i Indiji, između ostalog.

No izvješće je pokazalo da se recikliranje ne povećava dovoljno brzo da bi se nosilo s količinom proizvedene plastike, što znači da je vjerojatnije da će rabljeni proizvodi biti bačeni na odlagališta, na plaže, u rijeke i oceane nego da će se reciklirati u pogonima.

Indeks je naveo samo dvije tvrtke u petrokemijskoj industriji koje recikliraju i proizvode reciklirane polimere u velikom obimu: tajvanski konglomerat Far Eastern New Century i tajlandski Indorama Ventures, najveći svjetski proizvođač recikliranog PET-a za boce za piće.

Indorama Ventures je broj četiri na popisu 20 najvećih svjetskih proizvođača čistih polimera koji se koriste u plastici za jednokratnu upotrebu.

Listu predvodi američki naftni velikan Exxon (XOM)Mobil, a slijede kineski Sinopec (SHI) i američki Dow, prema izvješću.

Čeka se globalni sporazum o plastičnom onečišćenju

U proizvodnji polimera namijenjenih za plastiku za jednokratnu upotrebu, tih 20 tvrtki generiralo je oko 450 milijuna metričkih tona emisija stakleničkih plinova - otprilike istu količinu ukupnih emisija kao Ujedinjeno Kraljevstvo, prema Carbon Trustu i Wood Mackenzieju, koji su analizirali podatke.

"To pokazuje izvan svake sumnje da problem plastičnog onečišćenja postaje mnogo veći i da ga pokreću proizvođači polimera, koji su naravno potaknuti sektorom nafte i plina", rekao je Andrew Forrest, osnivač Minderooa i izvršni direktor Fortescue Metalsa.

On predlaže "polimernu premiju" za svaki kilogram plastičnog polimera napravljenog od fosilnih goriva kako bi se ljudima, tvrtkama i vladama dao financijski poticaj da više recikliraju.

"U naprednom svijetu, to plaćanje za polimere dovest će do automatskog mehaniziranog prikupljanja. U zemljama u razvoju, to će dovesti do toga da ljudi koji inače ne bi imali posao, imaju posao kako bi osigurali da plastični otpad ne ode u ocean, da nema plastičnog otpada na ulicama, da nema plastičnog otpada koji truje divlje životinje," rekao je.

Prošle godine, Skupština Ujedinjenih naroda za okoliš, najviše svjetsko tijelo za donošenje odluka o okolišu, pristala je izraditi prvi svjetski globalni sporazum o plastičnom onečišćenju.

Međuvladin odbor radi na izradi pravno obvezujućeg sporazuma koji bi se bavio cijelim životnim ciklusom plastike, od njezine proizvodnje i dizajna do zbrinjavanja, do roka 2024. godine.