Strpljenje je jedini lijek za prehladu

Stručnjaci kažu da to ovisi o simptomima. "Ako imate jaku glavobolju trebali biste nešto poduzeti", tvrde njemački liječnici opće medicine.

No za začepljen nos preporučuju korištenje spreja samo noću da bi se što manje oštetila sluznica. I sredstva za suzbijanje kašlja rijetko pomažu.

Najučinkovitije je piti tekućinu, najbolje vodu, ali postoje i biljni pripravci, osobito s mentolom, koji čiste bronhijalne puteve. Često se kod prehlada koriste analgetici i antipiretici (uglavnom acetilsalicilna kiselina i paracetamol).

Vrlo je raširena upotreba većih količina vitamina C, premda postoje različiti stavovi o opravdanosti te metode. Neka istraživanja nisu uspjela dokazati korisnost C vitamina u liječenju prehlade. S lijekovima ili bez njih, nitko ne treba očekivati trenutačno poboljšanje.

Najstariji savjet je i najbolji, kažu liječnici - odmarajte se i boravite u toplim prostorijama.

Prehlada je akutna virusna infekcija s upalom nekih ili svih organa gornjeg respiratornog trakta i najčešća je od svih virusnih infekcija gornjega dišnog trakta, a posebno je česta u hladnijim razdobljima godine.

Poznato je čak preko 200 virusa koji mogu izazvati prehladu. Prehlade se najčešće javljaju tijekom jeseni i zime. Obično počinju krajem kolovoza ili početkom rujna, a učestalost im se polako povećava sljedećih nekoliko tjedana i ostaje visoka do ožujka ili travnja, kada se smanjuje.

Bolest počinje naglo, nakon kratke inkubacije od jednog do tri dana, s nelagodom u grlu, osjećajem punoće u nosu, potom kihanjem i sekrecijom iz nosa.

Prehlada može potrajati i do 14 dana. No ako se stanje dugoročno ne poboljšava ili se bolest pogorša, treba posjetiti liječnika. Virusne infekcije, naime, mogu slijediti one bakterijske, a tada su potrebni antibiotici.