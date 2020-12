Strašne žene (n)i spekulativna fikcija: Milena Benini

U petak, 11. prosinca, Prostor rodne i medijske kulture K-zona i društveno poduzeće Fierce Women organiziraju novo predavanje iz serije 'Strašne žene (n)i spekulativna fikcija'.

Posljednje ovogodišnje predavanje posvećeno je književnici Mileni Benini, koja je nakon teške i kratke bolesti preminula u lipnju ove godine. Razgovor će se održati uživo putem platforme Zoom i Facebook Live-a od 18h, a u njemu sudjeluju Mihaela Marija Perković te Ana Marija Abramović.

Milena Benini (1966. - 2020.) diplomirala je komparativnu književnost na sveučilištu St. George u Oxfordu, a prvu je priču objavila u časopisu 'Sirius' kad joj je bilo 14 godina. Među izdvojena djela ubrajaju se romani 'Svećenica Mjeseca' (Zagrebačka naklada, 2014.) i 'Djelomična pomrčina'; te zbirka priča 'Jednorog i djevica' (Mentor, 2005.). Impresivan književni opus samo je dio ostavštine Milene Benini. Uz prijevode knjiga i stripova, tu su feministička i književna teorija, aktivizam, uređivanje te bogat i raznolik resume predavanja, javnih nastupa i spisateljskih radionica.

Milenu Benini posebno su zanimali spekulativna fikcija, kao žanr koji zamišlja što je moguće, te ljubić, kao izrazito ženski i prezreni žanr. Najpoznatija je domaća SF i fantasy spisateljica, jedina koja se probila izvan okvira domaćeg fandoma. No, u svijetu domaće kulture i aktivizma, Benini je daleko od nepoznanice. Upravo je ona skovala izraz "strašne žene", i počevši pisati na portalu Cunterview.net (kasnije Voxfeminae.net) o pametnim, uspješnim, impresivnim i zastrašujućim, a mnogima bez sumnje i strašnim u izvornom značenju te riječi, pokrenula je lavinu promišljanja, akcija i programa koju ćemo još dugo živjeti.

Zoom link: https://zoom.us/j/92837708520

Ana Marija Abramović rođena je 1977. godine u Splitu. Čitati je naučila - i to 'Najljepše bajke svijeta' - s nepunih 5 godina, a 'E.T.' i 'Excalibur' su prvi filmovi koje se baš sjeća da ih je gledala u kinu, pa se može reći da je bila predodređena za geekovštinu, legende, fantasy i povijest. S 11 godina se s roditeljima preselila u London i pohađala katoličku gimnaziju Gumley House Convent School for Girls, gdje njena ljubav prema jezicima i izmišljenim svjetovima raste uz pomoć fantastične školske knjižničarke. Danas živi u Zagrebu te se uz redovan posao bavi prevođenjem kroz svoj obrt Lady of Letters, a ono malo slobodnog vremena što joj ostane provodi u čitanju i bavljenju oživljenom poviješću kao član udruge Red Čuvara grada Zagreba.

Mihaela Marija Perković rođena je 1976. u Zagrebu, a onda su je prvo obitelj, a poslije prijatelji i suprug vukli po cijelom svijetu kojim je vječno oduševljena kao i smijehom, plivanjem i ženama. I književnošću, pa tako puno čita, povremeno prevodi i uređuje, znatno manje piše i još manje objavljuje. Prokrastrinaciju živi kroz organiziranje i sudjelovanje u SF konvencijama i raznim programima, poput 'Strašne žene (n)i spekulativna fikcija' kojeg je smislila s Milenom Benini nakon što su otvorile Vox Feminae razgovorom o Ursuli K. Le Guin. U odraslom životu vodi mikrobiznis Savarakatini kroz koji piše tehničku dokumentaciju i copy, mentorira i drži radionice o svemu što joj se svidi.

