Strah i smrt zbog pirotehnike

Udruga Prijatelji životinja objavila je emotivan video - kompilaciju snimki pasa koji proživljavaju snažan strah i paniku zbog petardi i druge bučne pirotehnike. Video jasno prikazuje ono što se svake godine događa iza zatvorenih vrata domova: životinje u stanju ekstremnog stresa, dezorijentacije i panike, za koje je pucnjava nepodnošljiva buka jer psi i mačke čuju višestruko jače i na drukčijim frekvencijama od ljudi.

Cviljenje, drhtanje, odbijanje nužde, panični napadi

Iako se pirotehnika smije koristiti već od 27. prosinca, i to bez ikakvog povoda ili praznika, dani besmislenog pucanja značajno povećavaju stres, ozljede i bijeg životinja te predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik i za građane. „Skrbnici pasa i mačaka svake godine svjedoče cviljenju, drhtanju, odbijanju izlaska van da obave nuždu, paničnim napadajima, pokušajima bijega, pa čak i skokovima životinja kroz prozore ili ograde. Tijekom blagdana, koji bi trebali biti vrijeme mira i zajedništva, zbog pucnjave pobjegnu deseci pasa, a dio njih nikada se ne vrati kući", upozorava Lorena Herceg iz udruge Prijatelji životinja.

Nakon vatrometa stotine mrtvih ptica

Dodaje da posljedice bučne pirotehnike ne pogađaju samo kućne životinje: „Divlje životinje izložene su snažnom stresu i dezorijentaciji, zbog čega panično bježe, sudaraju se s preprekama, stradavaju u prometu ili napuštaju svoja staništa. Posebno su ugrožene ptice, koje u panici masovno uzlijeću, gube orijentaciju i iscrpljuju se, a nakon vatrometa u mnogim se sredinama pronalaze desetci i stotine mrtvih jedinki. Divlje životinje nemaju mogućnost zaštite ni bijega od buke koja ih okružuje, a posljedice pucnjave često ostaju nevidljive javnosti, iako su dugoročno razorne za cijele ekosustave."

Potpuna zabrana bučne pirotehnike umjesto kozmetičkih rješenja

U udruzi Prijatelji životinja smatraju da, ako je cilj doista smanjiti ozljede i zaštititi djecu, ljude, životinje i okoliš, rješenje nije u kozmetičkim ograničenjima, nego u potpunoj zabrani bučne pirotehnike. Poručuju da razlika između slavlja i tragedije ne ovisi o nazivu proizvoda ni o datumu korištenja, nego o njegovoj opasnosti, a bučna pirotehnika to uvijek jest.

Prijatelji životinja pozivaju građane da pogledaju i podijele video, potpišu na www.prijatelji-zivotinja.hr peticiju za zabranu sve bučne pirotehnike tijekom cijele godine te podrže prijelaz na tiše, sigurnije i modernije oblike proslave, kakve već uvode brojne europske zemlje. Slavlja bez straha, panike i ozljeda nisu radikalna ideja, nego civilizacijski minimum.