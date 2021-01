Što saznajemo maštarijama o karakteru

Seksualne maštarije nisu strane nikome, tko god kaže da ih nema - laže. Naravno, puno ljdui nije ni pokušalo doživjeti svoje maštarije, no to nije zapravo ni važno - one govore puno o vašem karakteru, pa da vidimo što znače one najčešće ...

Ako je vaša maštarija da dominirate nad partnerom, zapravo ste nesigurna osoba koja osjeća potrebu da se nametne i pokaže da je glavna. Kako je to i znak agresivnosti, ako često mislite o tome, vrijeme je da se malo zabrinete za sebe.

U slučaju da vam je san upravo suprotna situacija, da ste potpuno potčinjeni, to pokazuje da se bojite preuzeti inicijativu i jedino što želite je da budete zadovoljeni. Ovakve maštarije bi trebalo ozbiljno shvatiti i ponekad donijeti odluku sam, a ne prepuštati baš sve partneru.

Ako ste u svojoj mašti voajer, to vam jasno daje do znanja da ste ljubomorna osoba koja se stalno želi uspoređivati i natjecati s ljudima oko sebe. Ipak, to je i znak znatiželje koja je uvijek dobra osobina.

Sanjarite o tome da vas drugi gledaju kako se seksate? Naravno, u vama čuči mali egzibicionist, no vaš vas dobar odgoj ipak sprječava da svima pokažete kakav se vražićak krije u vama.

Maštarije o grupnom seksu pokazuju da ste zapravo otvorena i znatiželjna osoba, no sramite se to pokazati i priznati drugim ljudima.

I da, seksualne maštarije odlične su za vaš seksualni život ...