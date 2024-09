Što radi hrkanje vašem seksualnom životu?

Znamo da muškarci hrču, i to prilično češće od žena, no ono što je najgore je to što hrču i glasnije i stalno, tako da žene jednostavno ne dolaze do izražaja.

Koliko ste samo puta otišle prve u krevet ne bi li uspješno zaspale prije nego što On dođe i upali motorku, da najbolje objasnimo...

Definitivno, hrkanje je jedan od najvećih ubojica seksualnog života, pokazalo je istraživanje jedne britanske tvrtke koje je utvrdilo da se, u slučaju da jedan partner hrče, barem polovica parova svađa zbog toga najmanje jednom tjedno.

No, loše vijesti tu ne staju ... četvrtina će ljudi otići spavati u drugu sobu zbog partnerovog hrkanja, a svaki je deseti par preumoran za seks (ili im je partnerovo hrkanje ubilo i ono malo volje što im je ostalo).

Najčešće metode zaustavljanja terora u krevetu je poslovičan udarac u partnerova rebra, dok svaka deseta osoba "slučajno" partnera otkotrlja s kreveta na pod.

Sve ove nevolje partnera koji ne hrče ostavljaju umornim, pospanim i iscrpljenim. Kako se riješiti problema? Osim onih koji su jednostavno fiziološke naravi i mogu se riješiti operacijom, drugi trebaju paziti na težinu, unos alkohola i spavati na boku.

Probajte malo zamisliti sebe u toj situaciji ... pa vidite hoćete li pomoći partneru ili ne.