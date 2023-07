Što pjevač mislit da bi se trebalo raditi

Hrvatska verzija španjolske sieste, vrijeme najveće žege kad jedva dišemo, neutaživa želja za - ničim, posebno za bilo kakvim oblikom rada ili kretanja, najbolji alat za borbu protiv vrućine. Nebrojeni su opisi i definicije ovog hrvatskog fenomena, ali svi se svode na jedno - fjaka je savršena prilika za male gušte i rituale koji nas opuštaju. Tako barem tvrdi splitski glazbenik Luka Nižetić koji ljeto već tradicionalno provodi na Visu. „Uz dva restorana i koncertne nastupe ne može ne biti radno, ali važno je uživati u svakom momentu, iskoristiti vrijeme za sebe, zabaviti se i prepustiti se uživanju i dobrom raspoloženju" - kaže Luka.

Zbog restoranskog biznisa na Visu živi oko pet mjeseci godišnje. Otok je još od djetinjstva posjećivao s roditeljima, a u Komiži je u posljednjih deset godina iz temelja podignuo dva restorana. Nakon Fabrike bistroa u kojoj od 2013. godine poslužuje mediteranski street food, prije tri godine je otvorio i Fabrika pizza & pasta restoran.

"Otok Vis s razlogom nazivaju otokom sreće. Što zbog božanstvene prirode, što zbog poznatog dalmatinskog 'pomalo state of mind-a' koji raste s povećanjem temperatura. Kad dođe vruća ura, svi pobjegnu nekim svojim ritualima - ili spavaju, ili se toćaju u moru, ili uživaju u sladoledu, laganoj hrani, osvježavajućem piću... Ja pobjegnem veseloj glazbi i kavi - Nespresso, ledenoj i slatkoj. To je, od pripreme do pijuckanja, moj trenutak, svi znaju da me se tad ne dira" - rekao nam je Luka.

Lukina omiljena kava ovog ljeta je Nespresso receptura za Orange And Sage Refresher, a s nama je podijelio sastojke i način pripreme:

4 kockice leda

50 ml soka naranče

90 ml gazirane vode

1 grančica kadulje ili ružmarina

kapsula Nespresso Barista Creations Freddo Delicato

„Prvo u čašu ubacite četiri kockice leda, ulijte sok od naranče, gaziranu vodu, sve dobro promiješajte i onda dodajte usitnjenu grančicu kadulje ili, kao ja, ružmarina. Svoj sam ubrao na Visu. Onda u šejker pripremite 40 ml Barista Creations Freddo Delicato kave, ubacite jednu kockicu leda, zatvorite poklopac i sve dobro protresite. Prelijte sve u čašu i guštajte" - kaže Luka.

Uz dva restorana, na otoku, usred sezone i niza koncerata, Luka je živi dokaz da je moguće uzeti vrijeme za sebe i svoje gušte. Do kraja ljeta čeka ga dinamični koncertni period - prvo u Komiži, a onda u Petrinji i Crikvenici, ali svoje se kave, kaže, neće odreći, ma koliko god raspored natrpan bio.