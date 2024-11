Što ne bi smjeli jesti iza 17h ako želite smršaviti?

Možda niste ni svjesni da određene navike koje imate negativno utječu na gubitak kilograma, od nesvjesnog grickanja do kasnog odlaska na spavanje.

Skupina stručnjakinja za portal Eating Well otkrila je pet navika koje imaju mnogi koji pokušavaju izgubiti kilograme, a koje negativno utječu na njihov uspjeh.

Idete spavati u kasne noćne sate - kako prenosi Eating Well, studija iz 2021. godine objavljena u American Journal of Clinical Nutrition povezala je kasno noćno jedenje s otežanim mršavljenjem i povišenim trigliceridima. Što kasnije ostanete budni, to imate više vremena za jelo, a većina ljudi ne poseže za najzdravijim grickalicama kasno u noći. Postavljanje rutine odlaska na spavanje može spriječiti noćno grickanje, koje može omesti mršavljenje.

Izbjegavate večerati ugljikohidrate - možda vam se čini da je dobra ideja izbaciti ugljikohidrate iz večere, ali time riskirate da vas večera ne zasiti te da ćete zaviriti u neke nezdrave opcije kako ne biste ostali gladni. "Ugljikohidrati osiguravaju energiju za naš mozak i središnji živčani sustav, dok masnoće pomažu apsorbirati određene nutrijente, smanjiti glikemijski utjecaj i pridonose osjećaju sitosti. Proteini su gradivni elementi mišića i mogu povećati metabolizam te nas duže održati sitima. Eliminacija cijele skupine namirnica može izazvati osjećaj uskraćenosti, što može dovesti do prejedanja kasno u noći", objašnjava dijetetičarka Mariana Dineen za Eating Well.

Jedete direktno iz vrećice - Ruth Houston, stručnjakinja za prehranu, tvrdi da nije dobro grickati izravno iz vrećice ili kutije. Razlog je jednostavan: možete vrlo lako izgubiti pojam o tome koliko ste zapravo pojeli i konzumirati puno više hrane nego vam je zapravo potrebno. Houston preporučuje da stavite grickalice na tanjur "i maknete vrećicu ili kutiju", piše Eating Well. Jedenje čipsa direktno iz vrećice vodi nesvjesnom jedenju, posebno ako to radite dok listate po telefonu ili gledate televiziju. Prije nego što to shvatite, možete unijeti kalorije kao za cijeli obrok.

Otvarate hladnjak i tražite hranu čak i kada niste gladni - otvaranje hladnjaka ili ormarića u kojima se nalazi hrana u trenucima kada niste gladni, može dovesti do debljanja. Naravno, ako ste pretjerali u konzumaciji, a ne ako povremeno pojedete kockicu ili red čokolade. Kako biste uspješno smršavjeli, važno je imati plan i raspored kojega pokušavate slijediti što je više moguće. Prvo, pripremite se za uspjeh uklanjanjem visokoprerađenih namirnica poput čipsa, slatkiša i rafiniranih grickalica te napunite hladnjak, zamrzivač i ormariće zdravijim alternativama poput orašastih plodova, voća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina. Zatim, napravite plan.

Prejedanje na kraju dana - mnogi zbog nedostatka vremena ne stignu normalno jesti preko dana, pa to često završi pretjeranim unošenjem hrane navečer prije spavanja. Ako se to učestalo ponavlja, takva navika počinje negativno utjecati na uspješnost mršavljenja. Kako biste spriječili prejedanje navečer, nutricionistica Nicole Stefanow savjetuje da se "pobrinete da tijekom dana jedete dovoljno kako biste zadovoljili svoje potrebe. Tako nećete biti toliko gladni nakon posla. Kada se previše izgladnimo, imamo tendenciju da se prejedemo prije nego što shvatimo da smo siti."

Dakle, sve ono što ne bi trebali raditi, a već to dobro znate... ali, treba ponekad ponoviti gradivo ;)