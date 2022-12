Što donosi drugo tromjesečje trudnoće?

U 16. tjednu beba teži svega 100 grama, no neka vas to ne zavara. Naime, tek sada počinje ozbiljno dobivanje na težini. Vrlo brzo će se bebina težina udvostručiti. Period do sada je bio rezerviran za ozbiljan posao, razvoj organa i početak stvaranja kostiju, a sada kreće period dobivanja na težini.

Kod bebinih pokreta već sada možemo primijetiti da su ruke i noge koordinirane, a srce već sada lupa toliko snažno da uspješno pumpa čak 25 litara krvi svaki dan. Neke trudnice već u 16. tjednu trudnoće osjete prve bebine udarce. Sada su oni još vrlo slabi i nalik su na lagano škakljanje ili pucketanje sitnih mjehurića u trbuhu. Kroz koji tjedan pokreti će postati snažniji, pa će ih sve trudnice zasigurno osjetiti.

U 17. tjednu beba je osjetno duža, a teži oko 150 grama. Ruke i noge su gotovo potpuno proporcionalne s veličinom glave. Beba nastavlja dobivati na težini, stvara se masno tkivo koje već sada čini gotovo dvije trećine bebine težine. Hrskavica se nastavlja transformirati u koštano tkivo. Pupčana vrpca iz tjedna u tjedan je sve deblja kako raste bebina potreba za sve više hranjivih tvari.

U 18. tjedan beba ulazi sa oko 200 grama težine. Bebine uši smještaju se na svoje mjesto, a uz to dolazi i do velikog napretka u centrima u mozgu zaduženima za obradu zvučnih signala, pa je ovaj tjedan svakako u znaku sve kvalitetnijeg bebinog sluha. Razvoj spolnih organa je u završnoj fazi, pa sretnici čije bebe im to dopuste bi već ovaj tjedan na ultrazvuku mogli saznati spol.

Trudnica u ovim tjednima također prolazi velike promjene. U 16. tjednu trudnoće vrh maternice nalazi se tek koji centimetar iznad stidne kosti, maternica zadebljava i dolazi do širenja mišića kako maternica raste. To može biti popraćeno grčevima i nelagodom. Uz bebu, u vašoj maternici se sada već nalazi preko 250 mililitara plodne vode. Srećom, kod većine trudnica mučnine su gotove, problema sa spavanjem najmanje je upravo u ovoj fazi trudnoće, tako da je sad idealno vrijeme za odmor, preporučuje Mamin kutak.

U 17. tjednu trudnoće trudnice mogu primijetiti da povremeno imaju problem sa suhim očima, umjetne suze će biti najbolja pomoć u tom slučaju. Ako nosite leće, možda bi bilo dobro da se konzultirate s liječnikom o opciji nošenja naočala do poroda.

Kako je trudnički trbuščić sve izraženiji, izraženije su i tegobe s nogama i kralježnicom, pa je važno da birate udobnu i stabilnu obuću. Kako raste trbuh, raste i apetit. Potrebno vam je svega 300 dodatnih kalorija za bebin rast i razvoj, neka to bude 300 kvalitetnih kalorija iz voća, povrća, ribe i mesa.

U 18. tjednu trudnoće tlak kod trudnica bi mogao biti nešto niži nego što je to ostatak trudnoće, pa budite dodatno oprezni jer može doći do povremenih vrtoglavica kod naglog dizanja u ovom periodu trudnoće. Ako se pojave grčevi, što također nije neobično za ovu fazu trudnoće, povećajte unos magnezija i vrlo brzo bi trebali nestati.

U kojem tjednu trudnoće si ti?