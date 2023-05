Stiže alergijska apokalipsa?!

Kao što svi alergičari dobro znaju, svakog proljeća kreću muke s alergijama, ali izgleda da se simptomi zaista pogoršavaju.

"Ljude koji se bore sa sezonskim alergijama možda su već primijetili simptome alergije koji počinju ranije, traju duže i intenzivniji su nego prije nekoliko godina. Okrivite klimatske promjene", kaže Kenneth Mendez, izvršni direktor Američke fondacije za astmu i alergije.

Tako je jednostavno: sezona alergija postaje duža i intenzivnija jer biljke proizvode više peluda tijekom dužeg perioda. Međutim, problem nije samo u tome što više temperature produžavaju sezonu rasta biljaka, sam ugljikov-dioksid potiče proizvodnju peluda.

Američka fondacija za astmu i alergije citira nekoliko studija koje su pokazale da su viši nivoi CO2 direktno povezani s višim nivoima peluda. Ako jedan ide gore, ide i drugi.

"Pomislili biste da ako ste na selu koje je okruženo drvećem ili cvijećem alergije bi bile intenzivnije, ali u gradovima je zapravo gore", rekao je Mendez.

"To je zato što se utjecaj klimatskih promjena povećava i zato jer je mnogo toplije. To je zbog činjenice da ima zagađivača, više CO2 i ozona. Sve to potiče intenzivnije oslobađanje peluda."

U odnosu na prije tri desetljeća, sezona peluda u Sjevernoj Americi, sad počinje oko 20 dana ranije, traje otprilike osam dana duže i uključuje 21 posto više peluda, prema istraživanju objavljenom u časopisu PNAS, piše The Atlantic.

I bit će samo gore.

Očekuje se da će klimatske promjene i sve veće emisije ugljikovog-dioksida potaknuti rast drveća i trava u mnogim regijama, što će značiti veće koncentracije peluda.

"Ne možete u potpunosti izbjeći pelud, ali postoje načini za ublažavanje simptoma. I možda ćete morati poduzeti te korake nešto ranije svake godine", rekao je Mendez.

Među preporučenim načinima u borbi s alergijom su adekvatni lijekovi, čišćenje sinusa, planiranje vremena na otvorenom, načini za redukciju peluda u domu, kao i alergijska imunoterapija.