Noć virtuoznosti i umijeća - Sting začarao Arenu Zagreb

Jučerašnji dvosatni koncert Stinga okupio je u zagrebačkoj Areni obožavatelje svih generacija. Bio je to njegov prvi koncert s novim triom kojeg, uz njega na bas gitari, čine Dominic Miller na gitari i Chris Maas na bubnjevima. Trio je svojom energijom i virtuoznošću oduševio prepunu dvoranu, pružajući publici jedinstveno glazbeno iskustvo.

Dominic Miller na gitari bio je fenomenalan, usudimo se reći da takvog gitaristu Arena još nije imala prilike čuti. Chris Maas na bubnjevima pratio je svaki ritam s preciznošću i snagom, dodajući snažnu ritmičku podlogu svakom izvedenom hitu. Njih trojica zajedno stvorili su skladnu i moćnu glazbenu sinergiju koja je publiku držala u transu tijekom cijelog koncerta.

Repertoar je uključivao pregršt pjesama iz vremena kada je Sting bio član legendarne grupe The Police, kao i sve veće hitove iz njegove bogate solo karijere. Publika je s oduševljenjem pjevala uz klasike poput "Every Breath You Take" i "Message in a Bottle", kao i uz Stingove solo hitove "Englishman in New York" i "Fields of Gold". Prava ludnica u dvorani počela je kad je ovaj moćan trio izveo pjesmu „Desert Rose“ pokazavši svoje izbrušene vještine na instrumentima, stvorivši zvuk kao da ih je na bini desetorica.

Iako je koncert bio nevjerojatan, osobno mi je žao što Sting nije izveo nijednu pjesmu s mog najdražeg albuma, "Mercury Falling". Unatoč tome, svaka izvedena pjesma bila je vrhunski izvedena, a atmosfera u dvorani bila je nevjerojatna. Light show bio je fantastičan, dodajući vizualni spektakl glazbenom iskustvu i dodatno pojačavajući emocionalni doživljaj koncerta.

Sting, iako ima 72 godine, pjevao je kao da je desetljeća mlađi. Njegov glas bio je snažan i jasan, a energija kojom je nastupao zarazna.

Poseban trenutak večeri bio je bis. Prva pjesma na bisu bila je legendarna "Roxanne", koja je podigla cijelu dvoranu na noge. Nakon "Roxanne", Sting je posegnuo za akustičnom gitarom i izveo dirljivu "Fragile". Ti su trenuci dodatno oduševili publiku i pružili savršen završetak nezaboravne večeri.

Sve u svemu, zagrebačka je publika sinoć imala čast pristustvovati vrhunskom glazbenom događaju koji će se još dugo pamtiti. Kombinacija izvrsne glazbe, fantastične atmosfere i vrhunskog light showa učinila je ovu večer nezaboravnom za sve prisutne.