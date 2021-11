Turneja najvećih hitova stiže u Dom sportova 25. travnja 2022.

Hits To The Head turneju prati i izlazak kolekcije od 20 najvećih hitova kojima je bend osvojio svijet, uz objavljeni novi singl "Billy Goodbye", a predstavit će ih uživo na proljeće. Na jedno od najvećih stranih gostovanja u Zagrebu iduće godine, Franz Ferdinand dolaze i na prvi samostalni nastup, a donose i svoju vlastitu opremu i produkciju zbog čega će prva greatest hits turneja benda biti ona za pamćenje.

Franz Ferdinand - "Take Me Out"

Franz Ferdinand bez sumnje su jedan od najvećih rock bendova i glazbena institucija koja je iznjedrila neke od najvećih hitova u svojoj sada već dugačkoj karijeri. Označili su svojevrsnu renesansu otočkih bendova, donijeli euforiju na plesni podij i gitarske riffove s pamtljivim tekstovima, te su svojom glazbom obilježili cijelu generaciju. Bend je objavio cijelu nisku studijskih izdanja i bezvremenskih hitova koja im je osigurala hordu obožavatelja diljem svijeta i bez kojih se teško može zamisliti program ijedne radijske postaje, dobrog tuluma ili plesa u klubu.

Franz Ferdinand - "Do You Want To"

Nakon što je singl "Darts Of Pleasure" 2003. označio početak karijere, uslijedio je mega popularni "Take Me Out" koji je eksplozivno osvojio međunarodnu publiku, svjetske festivale i postavio ih na zvjezdano glazbeno nebo, te odmah osvojio Grammy nominaciju za najbolju rock izvedbu. Sve je to bio uvod u debitantski album "Franz Ferdinand" koji se prodao u gotovo četiri milijuna primjeraka diljem svijeta, osvojio Mercury nagradu i Grammy nominaciju za najbolji alternativni album. Uslijedili su albumi "You Could Have It So Much Better", "Tonight: Franz Ferdinand", "Right Thoughts, Right Words, Right Action" kao i "Always Ascending", na kojima su radili s najboljim producentima Hot Chipom, Todd Terjeom ili Philippeom Zdarom.



Franz Ferdinand - "No You Girls"

Gotovo dva desetljeća rada, milijuni prodanih ploča, mnoštvo glazbenih priznanja, te osvojeni vrhovi glazbenih top ljestvica, zaslužni su za to da su Franz Ferdinand jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice. Nakon što se singl "Take me out" upisao u rock klasike, bend je nastavio nizati bezvremenske hitove poput "Do you want to", "No you girls", "Walk away", "This fire", "Love Illumination", "Jacqueline", "Ulysses", "The Dark Of The Matinée", "Glimpse of love", a bend ih sve donosi u Dom sportova.



Franz Ferdinand - "The Dark Of The Matinée"



Na prvom samostalnom susretu sa Zagrebom, uz bok Alexu Kapranosu (vokal, gitara) stajat će dugogodišnji suradnici Bob Hardy (bas), Dino Bardot (gitara), Julian Corrie (gitara, klavijature), te nova bubnjarka Audrey Tait.

Ulaznice u prodaju kreću u petak, 12. studenog, po cijeni od 180 kn koja će vrijediti do 31. prosinca. S prvim danom nove godine, od 1. siječnja, ulaznice će koštati 200 kn, dok će na dan koncerta cijena biti 230 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop

Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima Eventima i online www.eventim.hr.