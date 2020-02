Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom u hrvatskim kinima od 19. veljače

Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom, dokumentarni film o dramatičnom životu i nasljeđu Stiega Larssona, autora trilogije Millennium, koji gledateljima otkriva nepoznate detalje iz piščeve biografije, stiže u neovisna kina diljem Hrvatske 19. veljače. Distributer filma je Restart Label, u suradnji s izdavačkom kućom Fraktura, koja za posjetitelje kina osigurava popust na Larssonove romane.

Svjetska javnost Stiega Larssona poznaje kao pisca superuspješne krimi trilogije o novinaru Mikaelu Blomqvistu i hakerici Lisbeth Salander, koja je u svijetu prodana u više od 90 milijuna primjeraka i čiji je prvi dio Djevojka s tetovažom zmaja (The Girl With the Dragon Tattoo, 2011) doživio holivudsku ekranizaciju u režiji Davida Finchera. Manje je poznato da u pozadini demokratskih poruka koje Millenium prenosi stoji dugogodišnji predan istraživački rad i Larssonova opsjednutost razotkrivanjem ekstremne desnice u Švedskoj.

Kroz intervjue s ljudima bliskima Larssonu, rekonstrukcije te dosad neviđene snimke, dokumentarac u režiji Henrika Georgssona otkriva javnosti nepoznatu Larssonovu stranu, onu neumornog "stroja za istraživanje", kao i detalje o njegovoj osobnosti - bio je radoholičar, najproduktivniji između 1 i 3 ujutro uz litru kave i dvije kutije cigareta, a njegovo ste povjerenje najlakše mogli zadobiti ako ste uspjeli iskopati teško dostupnu informaciju.

Fotografije i video materijali iz njegovog privatnog arhiva pokazuju da je poput svoje literarne junakinje bio prilično neustrašiv - za potrebe istraživanja infiltrira se u redove stranke, "škljoca" foto-aparatom na skupovima ekstremne desnice i s kolegicom drži predavanje o desnom ekstremizmu u dvorani punoj neonacista. Zbog svojih tekstova i javnih istupa bio je, kao i mnogi njegovi kolege, svakodnevno izložen prijetnjama smrću. Autori se u filmu dotiču i Larssonovih formativnih godina - strast za borbu protiv nacizma usadio mu je djed još u djetinjstvu.

Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom alarmantan je prikaz Švedske od sedamdesetih pa sve do danas koji, s obzirom na trenutnu političku klimu, neodgodivo podsjeća da je demokracija uvijek u opasnosti. Larsson se predano borio za svoja uvjerenja i kroz svoja književna djela uspio je svoju poruku prenijeti široj publici.

Stieg Larsson rođen je 1954., a odrastao je na sjeveru Švedske. Bio je produktivan samostalni istraživač, utemeljitelj zaklade Swedish Expo i urednik švedskog antirasističkog časopisa Expo. Bavio se i istraživanjem ekstremne desnice u Švedskoj, a njegovi rezultati objavljeni su u knjizi The Extreme Right. Autor je superuspješne kriminalističke trilogije Millennium. Stieg Larsson iznenada je preminuo 2004. u dobi od 50 godina.

Henrik Georgsson redatelj je dramskih TV serija, uključujući švedsko-dansku krimi seriju Most koja je prikazana u više od 100 zemalja te popularnih serija Wallander i Marcella. Karijeru je započeo kao pomoćnik slavnog švedskog redatelja dokumentaraca Stefana Jarla.

Stieg Larsson: Čovjek koji se igrao vatrom ne propustite pogledati u Rijeci (Art kino, od 19. veljače), Splitu (Zlatna vrata, od 20. veljače), Zagrebu (Dokukino KIC, od 21. veljače), Puli (Kino Valli, od 27. veljače) i nizu drugih gradova diljem Hrvatske. U Zagrebu i u Rijeci 21. veljače nakon projekcija filma od 19 sati uslijedit će razgovori o Larssonovom književnom i političkom životu. Politolog Tihomir Cipek i glavni urednik izdavačke kuće Fraktura Seid Serdarević tim će povodom gostovati u zagrebačkom Dokukinu, a Marina Banićević i Saša Stanić, autori dokumentarnog filma Viva Ludež: Razgovor s trojicom od Ferala u riječkom Art-kinu.

