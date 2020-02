Odvažne i snažne ženske priče u fokusu brojnih filmova ZagrebDoxa

Osobne priče odvažnih i snažnih protagonistica te prenošenje važnih, osnažujućih poruka o pravima žena zajednička su poveznica velikog broja filmova što će biti prikazani u različitim programima ovogodišnjeg izdanja ZagrebDoxa, koji će se održati od 15. do 22. ožujka u CineStaru Zagreb - Branimir mingle mallu.

Niz fascinantnih i značajnih ostvarenja prenosi stvarne doživljaje hrabrih žena diljem svijeta: slaveći njihova postignuća i uspjehe, smjelu i beskompromisnu borbu protiv društvenih nepravdi ili ukazujući na probleme rodne neravnopravnosti i nasilja, ovi filmovi otvaraju prostor osobnim svjedočanstvima žena čija različita životna iskustva bacaju novo i izravno svjetlo na često zanemarena pitanja.

Čuvena židovsko-izraelska odvjetnica za ljudska prava Lea Tsemel, koja je svoju pet desetljeća dugu karijeru posvetila neumornoj borbi za pravdu palestinskih političkih zatvorenika, u fokusu je filma Odvjetnica (Advocate, međunarodna konkurencija). Autorski dvojac Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche za svoje je ostvarenje o političkoj važnosti rada jedne srčane odvjetnice i osobnoj cijeni koju plaća igrajući ulogu "đavolje odvjetnice" osvojio nagrade za najbolji dokumentarac na brojnim festivalima, uključujući onaj u Solunu, Tel Avivu, Krakovu.

Dokumentarac Kći Camorre (Daughter of Camorra) Siniše Gačića gledatelj(ic)e će upoznati s Cristinom "Nikitom" Pinto, bivšom pripadnicom zloglasne talijanske mafijaške organizacije Camorra koja se nakon izlaska iz zatvora, gdje je služila 24-godišnju kaznu zbog ubojstva troje ljudi, obračunava s izazovima svakodnevnog života nastojeći ponovno uspostaviti narušene obiteljske odnose. Film je prikazan na Sarajevo Film Festivalu i Festivalu slovenskog filma, gdje je osvojio nagradu za najbolji dokumentarac. Film Kuća Male Zvijezde novinarke i TV reporterke Slađane Lučić slijedi osobni put sarajevske lektorice Nudžejme Softić, prve žene u Europi koja je s hidžabom istrčala maraton i sudjelovala na polu-Ironman triatlonu, prema postizanju velikih, naizgled neostvarivih ciljeva: od potresnog djetinjstva obilježenog ratom, gubicima i prognanstvom, preko sportskih pothvata, uspjeha i neuspjeha, pa do suočavanja sa strahovima i često afirmativnom, ali katkad i grubom i neprijateljskom okolinom. Glazbu za film skladala je međunarodno priznata glazbenica bosanskohercegovačkog porijekla Merima Ključo.

Éva Fahidi protagonistica je mađarskog ostvarenja Euforija postojanja (The Euphoria of Being) redateljice, plesačice i koreografkinje Réke Szabó, ovjenčanog na nizu festivala, uključujući Grand Prix festivala u Locarnu, priznanje za najbolji dokumentarac o ljudskim pravima na Sarajevo Film Festivalu te dvije nagrade na festivalu u Trstu. Riječ je o dirljivoj priči devedesetogodišnjakinje koja je preživjela Auschwitz, gdje je ubijeno 49 članova njezine obitelji. Sedamdeset godina kasnije Éva sudjeluje u plesno-kazališnoj predstavi u tandemu sa šezdeset godina mlađom međunarodno priznatom plesačicom Emesom Cuhorkom. Prošlost i sadašnjost dodiruju se u svojevrsnoj koreografiji života odražavajući svu složenost jednog osobnog svjedočanstva. Sva tri navedena filma bit će prikazana u regionalnom natjecateljskom programu.

Laureat Međunarodnog festivala dokumentarnog filma IDFA, film Šaptom (In a Whisper, međunarodna konkurencija), govori o snazi ženskog prijateljstva kroz priču o dvije žene koje veže zajedničko odrastanje na Kubi. Heidi Hassan i Patricia Pérez odgajane su uz komunističke ideale Che Guevare, no budućnost koja im je obećana nikada se nije ostvarila. Jedna neovisno o drugoj, napustile su Kubu, odselile se u Švicarsku, odnosno Španjolsku, i izgubile kontakt. Danas se putem videopisma opet povezuju. U svojoj iskrenoj audiovizualnoj komunikaciji prepričavaju događaje koji su ih obilježili, a ponajviše vlastitu borbu s otuđenjem i nostalgijom za zemljom koja više ne postoji.

Akutnom problemu seksualnog nasilja na specifičan i inovativan način pristupa film Ono što te ne ubije (That Which Does Not Kill, program Stanje stvari) redateljice Alexe Poukine. Temeljeći svoje ostvarenje na pismu jedne žene, Poukine je okupila dvanaest djevojaka i dva mladića koji, govorno reproducirajući sadržaj pisma, isprepliću zabilježeno iskustvo sa sličnim događajima iz vlastitog života. Obazrivo štiteći privatnost žrtve, film pruža priliku protagonisti(ca)ma, ali i gledatelji(ca)ma, za introspektivan uvid u sve slojeve ove osjetljive i još uvijek tabuizirane teme. Ovaj je dokumentarac na festivalu Visions du Réel osvojio nagradu žirija za najinovativniji film.

Film Žena (Woman, program Stanje stvari), čiju režiju potpisuju dugogodišnji suradnici - redateljica Anastasia Mikova i poznati ekolog, aktivist i filmaš Yann Arthus-Bertrand, sabire priče 2000 žena iz čak 50 država. Na intiman način portretirajući svoje protagonistice, film nastoji osvijetliti nepravde s kojima se svakodnevno suočavaju, dok istovremeno ističe njihovu snagu i potencijal da svojim postupcima mijenjaju svijet unatoč svim preprekama. Temeljen na metodi intervjua, ovaj filmski projekt pruža uvid u osobna razmišljanja žena diljem svijeta o temama poput majčinstva, obrazovanja, braka i financijske (ne)ovisnosti, kao i tjelesnosti i seksualnosti. Prikazan na lanjskom Venecijanskom filmskom festivalu, film iz korijena mijenja uvriježenu paradigmu o ženama kao "slabijem spolu". U fokusu filma Naprijed, debeljuce! (Fat Front, program Kontroverzni dox) danskih redateljica Louise Detlefsen i Louise Unmack Kjeldsen jest aktivistički pokret koji nastoji promijeniti stereotipizirane standarde i idealizirane modele ženskog tijela. Promovirajući body positivity, ovo ostvarenje prati četiri mlade Skandinavke koje su se oduprle rigoroznim idealima o ljepoti u današnjem svijetu opsjednutom mršavošću i mladolikošću.