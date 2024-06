STARTmetar: Tko ide u EU Parlament

STARTmetar 2024. 04. LIPANJ 2024. - samo 7 lista u utrci za mandate

HDZ 5 MANDATA, SDP 3, MOŽEMO, DP, IDS/LIBERALI I PRAVO I PRAVDA 1 - BLIZU MANDATA I MOST

9 MANDATA JE SIGURNO - ZA 3 MANDATA BORE SE PENAVA, KOLAKUŠIĆ, FLEGO I PETROV!

Po STARTmetar projekciji u Europarlament bi ušlo najviše 6 stranaka/blokova - HDZ, SDP koalicija, Možemo, Domovinski pokret, Pravo i Pravda i IDS/liberali. Moguće i samo 4!

Na prošlim izborima 2019. ušlo je 5 lista. STARTmetar i tada je jedini točno prognozirao.

I dok je više manje sigurno kako će ponajprije HDZ (5) i SDP (3) osvojiti pregršt mandata, a Možemo jedan, velika će se bitka voditi za preostala tri mandata. 3 liste su kandidati, a za sada tek milimetar od Bruxellesa dijeli i Božu Petrova iz Mosta. Trenutno je u nešto nepovoljnijoj situaciji od Domovinskog pokreta (Ivan Penava), Prava i pravde (Mislav Kolakušić) te IDS/Liberali (Valter Flego). Netko će iz ove četvorke na kraju "izvisiti", no sasvim je sigurno kako će u EU Parlament iz Hrvatske ući najviše 6 lista, a lako se može dogoditi da se brojka zaustavi i na samo 4.

D'Hondtova metoda je nemilosrdna prema onima koji se po broju glasova nalaze na samom pragu, ili blizu njega.

No lako bi se moglo dogoditi da i samo četiri prve liste prođu, jer su i Mislav Kolakušić, baš kao i Valter Flego te Petrov tu negdje oko izbornog praga, ili tek neznatno više.

Prema Startmetar projekcijama HDZ bi trebao dobiti 25,2 % glasova što bi mu u prvom slučaju donijelo 5 mandata, a ako granične liste ne prođu izborni prag lako bi mogli i do šestoga.

Bitka za 12 mjesta vodi se isključivo između 7 jakih stranaka, dok ostalih 18 nema gotovo nikakvih šansi. Istraživanje uključuje relativno slabu izlaznost od 35 posto, a na 9. mjestu s 2,5 % podrške nalazi se Katarina Peović i njena Radnička fronta. Nina Skočak, novo je ime na političkoj sceni. Influencerica (2,4%) trenutno kotira s gotovo jednakim postotkom kao i Radnička fronta.

Osim što bi po vom istraživanju HDZ trebao doći do najmanje 5 mandata, njih 3 su rezervirana za listu koju predvodi Biljana Borzan, no i SDP koalicija bi mogla i do 4., ako tri granične stranke ne prijeđu prag. Svi preostali vrte se oko jednog mandata, a najbliže drugome je Možemo kojem predviđamo 9,7 posto. Domovinski pokret teško da može osvojiti više od jednog mandata, a Mislav Kolakušić, Valter Flego, a i Božo Petrov blizu su jendog mandata.

Istraživanje je provedeno kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica i s izlaznošću od 34 posto! Zbog toga su moguća i mala iznenađenja.

Vladajuća stranka Andreja Plenkovića predvodi ljestvicu popularnosti s 25,2 posto podrškom birača. Čak su i porasli za 1,2 posto u odnosu na naše posljednje EU istraživanje iz ožujka! SDP koalicija ima potporu od 15,8 %. Ona je bila sve do jučer i do tri posto viša, no Koalicija koja je oformljena početkom ožujka počela se rasplinjavati. Možemo je bio svojevrsni kolateral Milanovićeve intervencije i SDP-ove mobilizacije, no sada bilježe svojevrsni rast i iznad 3,5 posto. Sada imaju 9,7 posto potporu i blizu su i drugog mandata.

Uglavnom, birači su podijeljeni u tri biračka velika bloka, HDZ, Lijevi blok te suverenistički. Svi oni mogu i do 30 posto, no kako je DP u koaliciji s globalističkim HDZ-om moglo bi se dogoditi da suverenističke opcije podbace. To je i više nego izvjesno i ako dođu do dva mandata bit će to puna šaka brade. Na prošlim su izborima osvojili i više od 30 posto, a sad ako prijeđu 20 bit će to veliki uspjeh. Domovinski pokret trenutno kotira sa 6,1 posto, Pravo i Pravda s 5,9 %, a Most s 5,1 %!

Suverenistički dio stranaka i dalje je iznimno podijeljen, U odnosu na ožujak bilježe pad od 4 posto. Oko praga se vrti i Valter Flego kojem su šanse porasle s velikom 12 članskom koalicijom. U ožujku su bili tek nešto malo više od dva posto, no sad im je rejting i viši od pet posto.

Sve to ide na ruku HDZ-u te SDP koaliciji, jer D'Hondtova je metodologija nemilosrdna. Iako su se brojni zaklinjali na koalicije na izbore ide čak 25 lista izaći. Mali, njih više od 16 bit će dio takozvane gubitničke divizije. Svi oni zajedno mogli bi potegnuti i do 6 posto, no ostat će bez mandata.

KAKO SMO ISTRAŽIVALI: Projekcija oslanja se na istraživanje TKO JE TKO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA u kombinaciji s realnim stanjem na političkom tržištu. I ovo se istraživanje bitno razlikuje od onih koje provode agencije koje snabdijevaju hrvatske mainstream medije, tri nacionalne televizije sa svojim podacima. Tako je za primijetiti kako posebice HDZ, a i ljevica imaju bitno manju potporu birača nego što su projekcije Promocije plus te Ipsosa.

HDZ 25,2 % SDP / KOALICIJA 15,8 % MOŽEMO 9,7 % DOMOVINSKI POKRET 6,1 % PRAVO I PRAVDA 5,9 % IDS/LIBERALI 5,1 % MOST 5,1 %

RADNIČKA FRONTA 2,5 % NINA SKOČAK 2,4 % HSU 2,1 %

OSTALI: 5,7 %

NEODLUČNI 14,02 %

STARTMETAR 02 2024. DRUŠTVENE MREŽE + PERCEPCIJA JAVNOSTI

JEDNA IZBORNA JEDINICA

EURO PARLAMENTARNI IZBORI 2024. ISTRAŽIVANJE POPULARNOSTI STRANAKA I KANDIDATA

Startmetar je dokazano bilo najtočnije istraživanje 2019. na posljednjim euro parlamentarnim izborima. Jedini smo od svih onih koji su se bavili projekcijama uspješnosti pogodili ama baš sve liste koje su dobile podršku glasača te pobijedile na tadašnjim izborima. Od HDZ-a preko SDP-a, Suverenista, Mislava Kolakušića, Živog zida do Amsterdamske koalicije.

Nitko drugi osim Startmetra nije točno prognozirao koje će stranke i liste imati mjesta u Euro parlamentu. Upravo zahvaljujući tom uspjehu držimo kako smo među relevantnijim i pozvanijim da i ove godine vodimo aktivnu ulogu u projekcijama.

Posve drukčija metodologija istraživanja

Ovo je naše drugo istraživanje popularnosti stranaka u 2024. Neovisna je to projekcija, temeljena na istraživanju javnog mnijenja kombiniranim s više manje egzaktnim kretanjima na brojnim društvenim mrežama. Po toj metodologiji radili smo i 2019. i postigli rezultat koji nitko nije.

SVE O LAŽNIM HR ANKETAMA!

HDZ-u su tako "renomirane agencije" 2019. davali 52,55% VIŠE glasova, a Ruži Tomašić 74,19% MANJE, a Sinčića su 2014. prevarili za 69,05%!

Ne vjerujte „etabliranim", zapravo naručenim anketama.

Istražili smo za koga rade, zašto griješe, iz kojih razloga ne odgovaraju za katastrofalne rezultate, tko ih plaća... Amsterdamskoj koaliciji u samo tjedan dana povisili su rejting na EU izborima i 11 posto, a nakon izbora bili su tamo gdje im je mjesto, na 5%!

Britanska tvrtka u suvlasništvu Vuka Vukovića, Hrvata s Oxforda tvrdila; HDZ će potući protivnike do nogu i osvojiti 50 % EU mandata, Suverenistima i Listi 15 nisu davali ni najmanje šanse, prognozirajući im samo 2,2, odnosno 3,3 posto. Ni Ipsos plus, baš kao ni Promocija plus nisu bili ništa bolji. Usprkos svemu, oni i dalje kroje predizborno vrijeme, a nacionalni mediji ih uzimaju kao referentno mjesto. U civiliziranim zemljama nakon takvog promašaja ne bi im više dali ni zahod čistiti, no u nas su ponovo upregnuti, ovako velike pogreška nikada do sada nisu bile zabilježene. Ništa neobični i za svjetske prilike, jer vlast se brani svim sredstvima. Tako i naručenim anketama. No, pametne države, ponajprije onima kojima je do uzvišene demokracije, dosjetile se. Ovisno od države do države zabranjeno je objavljivanje ankete i to u razdoblju od tjedna pa sve do tri mjeseca pred izbora. Zašto tome nije tako i u nas. Zna se.

Na pretprošlim predsjedničkim izborima 2014. griješilo se sve u 16. Naravno bez posljedica. Agencija Ipsos Puls u istraživanju obavljenom od 11. do 17. prosinca 2014. objavila je da Josipović ima podršku 46,5 posto birača, Kolinda Grabar-Kitarović 34,9 posto. Promocija Plus u istom periodu dala je Josipoviću 42,1 posto, a Grabar-Kitarović 30,5 posto glasača. Procjene za drugi krug nisu objavljivale. Za Josipovića su fulali 17,3%! Kod Kolinde Grabar Kitarović pogreška im je bila 18,05%, a kod Ivana Sinčića greška je iznosila 63,9%. A kako su griješili proljetos, pred Euro parlamentarne izbore? Pogledajte.

KOLIKO SU "FULALI"

1. ORACLUM 51,32%

2. PROMOCIJA PLUS 30,51%

3. IPSOS 28,26%

NAJVEĆE GREŠKE

ORACLUM

DALI IM VIŠE NEGO SU DOBILI

1. ŽIVI ZID 95,92 %

2. MOST 56,00%

3. HDZ 52,55%

DALI IM MANJE NEGO SU DOBILI

1. RUŽA TOMAŠIĆ 74,19%

2. MISLAV KOLAKUŠIĆ 58,19%

PROMOCIJA PLUS

DALI IM VIŠE NEGO SU DOBILI

1. AMSTERDAM 32,79 %

2. ŽIVI ZID 30,61%

3. HDZ 7,80%

DALI IM MANJE NEGO SU DOBILI

1. RUŽA TOMAŠIĆ 48,38%

2. MISLAV KOLAKUŠIĆ 40,45%

3. SDP 12,36%

IPSOS

DALI IM VIŠE NEGO SU DOBILI

1. ŽIVI ZID 30,61 %

2. HDZ 24,08 %

3. AMSTERDAM 19,31 %

DALI IM MANJE NEGO SU DOBILI

1. RUŽA TOMAŠIĆ 50,73 %

2. MISLAV KOLAKUŠIĆ 35,38 %