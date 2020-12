Sretna vam Nova godina, ljudi...

Sretna Nova godina, prijatelji... što reći? Ne da je bila grozna godina, nego je apsolutno svima loše.

Koronavirus, potresi i sve ostalo što nam se dogodilo jednostavno ne znamo kamo krenuti kako bismo prošli što bolje.

Vjerojatno, nikamo... jer ne možemo ni putovati, a teško da je "novo normalno" postalo stvarno već sumanuto, a ne takvo kakvih ga žele predstaviti.

Jer, to da bježimo jedan od drugoga, da se ne možemo zagrliti s dragim ljudima, popiti kavu, razgovarati.... to nije normalno. Sigurno nije.

Stoga, želimo vam da to "normalno" ode u povijest, a da to do kraja ove godine koja je upravo došla bude samo loš san...