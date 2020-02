Sreća ženama dolazi s godinama

Žene u dobi između 50 i 65 godina su puno sretnije od žena u 20-ima, štoviše, tvrde da nikada nisu imale više samopouzdanja i bile zadovoljnije svojim životom.

Više od polovice ispitanica starijih od 50 reklo je da je zadovoljno svojim ljubavnim vezama, dok je više od četvrtine zadovoljno godinama.

U studiji koju je naručila kuća DC Thomson Media kako bi ispitala tržište za lanisranje časopisa namijenjenog ženama starijim od 55, sudjelovalo je tisuću žena u dobi od 50 do 65 godina i još tisuću žena između 20 i 30 godina.

Dok je većina starijih žena za sebe rekla da su sretne, tako se osjeća manje od polovice (44 posto) mladih žena.

Pokazalo se i da su starije žene zadovoljnije svojim seksualnim životom od mlađih. Trećina ih ima seksualne odnose najmanje dvaput tjedno, a 70 posto ih redovito izlazi na spojeve.

Starije žene su i fizički aktivnije od mlađih. Vježbaju dva do tri sata na tjedan, što je u prosjeku za 30 minuta više, no što vježbaju 20-godišnjakinje. Štoviše, jedna na tri ispitane žene starije od 50 tvrdi da se osjeća mlađe, no što je, te da je spremna isprobati nove stvari - pokrenuti vlatsiti biznis, putovati solo, ići na festivale.

"Iz našeg istraživanja jasno je da se danas žene starije od 50 osjećaju mlađe, no ikada, ali isto tako i da osjećaju da ih se pogrešno predstavljau medijima", kaže za The Sun urednik budćeg časopisa za žene iznad 55, Ali Kirker.

"One žele biti upoznate sa stvarima koje se tiču njihovog života - života koji je ispunjen onim što ih oduševljava, društvenim događanjima, ljubavima, putovanjima. Iznad 50. i dalje predano radimo, uživamo u ljubavi i posjećujemo uzbudljive društvene događaje. Prošla su vremena kada se nakon 50. plelo i čitalo", zaključuje urednik.