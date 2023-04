Sramota cirkusa sa životinjama opet u Hrvatskoj

Udruga Prijatelji životinja prijavila je Državnom inspektoratu inozemni cirkus Candy, koji u svojim nastupima koristi i životinje, a trenutačno nastupa u Međimurju. Uz šatorski cirkus nalaze se i torovi sa životinjama, najviše devama. Cirkus je na svojim profilima na Facebooku i Instagramu objavio i fotografije nastupa konja koji se na zapovijed djelatnika cirkusa, s bičevima za dresuru, propinje na stražnje noge, kao i fotografije deva, od kojih jedna izgleda pothranjeno i bolesno. Stoga Prijatelji životinja u prijavi traže inspekcijski nadzor i hitnu zabranu daljnjih nastupa životinja u cirkusu u cijeloj Hrvatskoj.

Hrvatska je još 2006. godine zabranila nastupe divljih životinja u cirkusima. Zakonom o zaštiti životinja iz 2017. godine zabranjuje se držanje životinja u cirkusima i njihovo korištenje u cirkuskim predstavama, uz besmislenu iznimku domaćih životinja koje se mogu držati i koristiti „u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu".

Prijatelji životinja već godinama upozoravaju da je takva odredba neprovediva: „To bi značilo da se u cirkusu mogu držati domaće životinje tako da stoje, hodaju ili trče, kako bi to i inače činile, no ne smije ih se koristiti za izvođenje trikova. Propinjanje konja na stražnje noge, skakanje kroz obruč i prepreke, penjanje na povišena postolja i sl. nisu prirodna ponašanja svojstvena ni divljim ni domaćim životinjama, već su rezultat bolnih i nasilnih dresura pomoću bičeva i šokera", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Udruzi.

Dodaje da životinje iznimno teško podnose teške uvjete u cirkusima, zbog čega pokazuju znakove stresa i psihoze, i to ponavljajući iste pokrete kao što su npr. ljuljanje ili hodanje naprijed-natrag. Osim toga, sukladno zakonskoj definiciji, deve kod nas nisu domaće životinje. I međunarodna organizacija Eurogroup for Animals u svojem izvještaju „Wild Animals in EU Circuses" iz 2021. godine navodi da se vrste koje pripadaju porodici deva smatraju divljim životinjama. Kako je u Hrvatskoj zabranjeno i držanje divljih životinja u cirkusu, cirkus Candy krši Zakon dovodeći ih u Hrvatsku!

Potaknuti nužnošću poboljšanja Zakona, Prijatelji životinja inicirali su izmjene Zakona o zaštiti životinja i na www.boljizakon.net iznijeli neke od prijedloga za poboljšanje Zakona, među kojima je i potpuna zabrana držanja i korištenja životinja u cirkusima, bez sporne iznimke koja dopušta domaće životinje. Ministarstvo poljoprivrede osnovalo je povjerenstvo koje će uskoro započeti raditi na prijeko potrebnom novom Zakonu.

„Mnoge države, poput Cipra, Grčke, Malte, Italije, Bosne i Hercegovine, Bolivije i drugih, već su zabranile nastupe svih cirkusa sa životinjama. I Hrvatska treba slijediti tu pozitivnu praksu. Životinje nisu zabavljači i sramotno je da se u 21. stoljeću još eksploatiraju za privlačenje potrošača i ostvarivanje bilo čijeg profita. Postoje brojni cirkusi bez životinja i druge vrste zabave bez iskorištavanja životinja", zaključuje Snježana Klopotan Kačavenda.

Više o patnji životinja u cirkusima i razlozima za njihovu zabranu može se pročitati na www.prijatelji-zivotinja.hr.