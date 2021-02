Speed Limit - novi hit gamih

O Aleksandru Gavriloviću i Igoru Kolaru ovih se dana priča po gamerskim krugovima. Njihov studio za izradu igara Gamechuck lansirao je akcijsku arkadnu videoigru Speed Limit. Jeste li je isprobali? Mi jesmo. Fantastična je! Uskočimo u Gamechuckov vlak pun akcije.

Upoznali su se na FER-u. Za potrebe promocije studentskog natjecanja Aleksandar i Igor su realizirali svoj prvi zajednički projekt. Napravili su jednu, a nakon toga još nekoliko igraćih arkadnih kabineta... I shvatili da to što rade zanima publiku. Nakon nekoliko godina rada na odvojenim projektima, ponovno su se našli i napravili zajedničku videoigru. Došli su u ZICER, pokrenuli tvrtku, ušli u Inkubaciju i od dvojice došli su do 15 zaposlenih na puno radno vrijeme!

Što Gamechuck radi?

Studio Gamechuck do sada je izdao nekoliko komercijalnih igara i nekoliko besplatnih igara po narudžbi izrađenih za edukativne ili promotivne svrhe. Najpoznatije su njihovi interaktivni stripovi All You Can Eat i vApe Escape te najnovija igra Speed Limit. Njihova nadolazeća igra Trip the Ark Fantastic, na kojoj će raditi još nekoliko godina do izlaska, prva je hrvatska igra koja je dobila sredstva EU programa Creative Europe za potporu razvoja kreativnih igara.

Aleksandar se prisjeća početaka 2017. i nostalgično priča: Mi smo posao pokretali iz nule. ZICER-ova podrška - savjeti, informacije, znanje, upute - u tim danima su nam jako pomogli. Potrebe za prostorom tada su bile drugačije nego danas. Ured nam je na početku bio bitan kao baza koja nam je omogućila da se, kako bi radili, ne moramo nalaziti kod Igora ili mene doma. Onda smo ga nazivali „simpatičnim dodatkom". Sada, s 15 zaposlenih na puno radno vrijeme i još toliko vanjskih suradnika, ured više nije dodatak nego nužnost. Osim ureda, ZICER se pokazao kao odličan hub za pronalazak poslovnih partnera i suradnika.

Kada se kotač pokrenuo, sve se brže vrtio.

O uspjehu Aleksandar kaže:

Svaki naš dosadašnji uspjeh vodio je do idućeg - izbacivanje prve igre u 2017. činilo se kao jako važan korak, zatim otvaranje obrta 2018. i stabilizacija poslovanja, pa privatna investicija u ranoj 2019., Creative Europe potpora pred kraj 2019., pronalazak digitalnog izdavača za Speed Limit u ranoj 2020., pronalazak drugog izdavača za Speed Limit za fizičke kopije pred kraj 2020., izlazak Speed Limita na sve konzole početkom 2021. i tako dalje. Budući uspjesi će vjerojatno biti pronalazak izdavača za našu drugu igru, Trip the Ark Fantastic, te izlazak našeg igraćeg hardvera na tržište (Gamechuck Arcades).

Kako financirati gaming startup?

Pitali smo kako Gamechuck rješava taj izazov.

Financiranje video igara često je stvar kokoši i jajeta. Svi žele vidjeti ispoliran prototip prije financiranja, a za ispoliran prototip treba dosta financija. Nakon prototipa, stvari su lakše - dobar prototip sam po sebi privlači novac, bilo od izdavača ili možda putem nekakvog crowdfundinga i slično. Mi smo se izvukli iz kvake 22 tako što smo pronašli javne i privatne izvore financiranja upravo za tu ključnu fazu pred-produkcije i razvoja prototipa. Investitorima se svidjelo kako naš tim ima razne ideje i nismo stavili sva jaja u jednu košaru, a ohrabrilo ih je što smo već izdali par malih igara. Ta činjenica - da smo u početku izdavali izuzetno male igre (All You Can Eat se prijeđe u 20-ak minuta i košta svega 2 dolara), samo da bismo dokazali svoj kapacitet za dovesti projekt do kraja, bila je namjerna strateška odluka. Tako bismo signalizirali da već u startu uđemo u onih poznatih 4% studija koji izađu iz "development hell" procesa i zaista izbace igru. Ta odluka omogućila nam je i prijavu na Creative Europe natječaj, kojem je jedan od važnijih uvjeta upravo da ste prethodno izdali komercijalnu igru. - kaže Aleksandar.

Tim je baza!

U malim timovima jako je važna kohezija jer ako se netko s nekim ne slaže, atmosfera nije ugodna, a nije tako lako prebaciti nekoga u "drugi odjel" kao u nekim većim firmama. Tako da je jako važno da se svi slažemo, što je srećom kod nas i slučaj. Doduše, naša jedinstvena filozofija vođenja firme i odabira projekata sama po sebi privlači određeni tip kadrova tako da je kadroviranje lakše nego što se čini. - doznajemo od Aleksandra.

Speed Limit je vani!

Ekipa iz studija Gamechuck nikada ne miruje. Prošli tjedan lansirali su akcijsku videoigru Speed Limit koja igrača vodi u uzbudljivu dinamičnu pustolovinu s retro štihom. Ova igra izgledom podsjeća na igre iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća za što je zaslužna pixel art tehnika. Na platforme PlayStation, PC, Nintendo Switch i Xbox plasirao ju je japanski izdavač Chorus Worldwide Games.

Znate li da Speed Limit ima i svoje fizičko kolekcionarsko izdanje?

Fizičko izdanje dolazi s videoigrom i posebnim artbookom te je dostupno u ograničenoj ponudi od 3.300 primjeraka za Nintendo Switch, odnosno 1.700 kopija za PlayStation 4. Kolekcionarsko izdanje dolazi s videoigrom, posebnim artbookom, soundtrackom na izdvojenom mediju, posterom te naljepnicom, a dostupno je u ograničenoj ponudi od 700 primjeraka za Nintendo Switch, odnosno 350 kopija za PlayStation 4. Uz sve ovo dodatno može se kupiti posebni artwork iz videoigre, isprintan na aluminijskoj pločici dimenzija 14 x 17 x 3mm, u ograničenoj ponudi od 149 komada. Zvuči fantastično!

Prema dosadašnjim recenzijama, stvarno i je fantastično!

Aleksandar nam je ispričao zašto baš ova igra (koja inspiraciju crpi i iz akcijskih filmova) može dovesti do totalne navale adrenalina: Speed Limit od početka do kraja krasi neprekidna akcija bez zaustavljanja. Ovo je vrlo teška i vrlo brza igra, baš kao što bi trebala biti svaka prava "old-school" pucačina. Speed Limit ne gnjavi igrače suvišnim animacijama. Igrač preuzima kontrolu nad glavnim likom od trenutka kad igra počne do trenutka kad igrač izgubi život (a gubit će ga puno, puno puta :) ). Čim igrač pomisli da je shvatio kako igra funkcionira, igra će promijeniti žanr, vjerno dočaravajući zlatno doba arkadnih kabineta.

Prodaja i predbilježbe idu jako dobro. U prvih nekoliko dana, od kad je Speed Limit dostupan, imaju preko 12.000 wishlists na Steamu, a prodali su (kada se zbroje fizičke i digitalne kopija) skoro deset tisuća komada igre u manje od tjedan dana (većinom fizičkih kopija, što je neobično, ali paše uz retro štih igre).

Tu uzbuđenjima nije kraj! Aleksandar nam kaže: Da, Speed Limit je vani, ali nije gotov. Sada tek kreće pravi posao dodavanja updatesa, ekspanzija, DLC-ova i slično. Igra koja ima (trenutno) preko 95% pozitivnih ocjena i metacritic/opencritic ocjena koje se kreću od 75 do čak 100% zaslužuje da se njome bavimo još neko vrijeme te da ne razočaramo postojeće fanove.

Samo je nebo granica!

I za kraj smo pitali za planove. Aleksandar odgovara: Ove godine ćemo složiti demo još jedne ideje s pomalo retro atmosferom, a i dovršiti demo za Trip the Ark Fantastic. Osim toga, ove godine će napokon svjetlo dana vidjeti i naš hardverski proizvod Gamechuck Arcades koji će sada napokon imati i dostojnu igru (Speed Limit), a i nekoliko interaktivnih stripova koje godinama držimo u ladici su već zreli za izdavanje!

O Gamechucku Frane Šesnić, direktor ZICER-a kaže: Drago mi je da Gamechuck raste uz našu podršku. Kao nacija, u gaming industriji smo se dokazali globalno konkurentnima. Gamechuckov Speed Limit potvrđuje tu činjenicu. Zbog izvrsne kvalitete, predanog rada, strateškog promišljanja i jasno definiranih tržišnih niša oni ostvaruju uspjehe. Posebno mi je drago kada znanja i iskustva rado dijele s novim generacijama u ZICER-u koji tek kreću svojim startup putem. Ispred ovog kreativnog internacionalnog tima koji stvara iz Hrvatske veliki su uspjesi!