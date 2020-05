Spasite i glazbu

Odbor za evente udruge Glas poduzetnika upućuje danasministarstvima kulture, turizma i gospodarstva prijedlog četiri hitne mjere ključne zaopstanak hrvatske event industrije ugrožene prije svega zabranom javnog okupljanja.Na adrese ministrice Obuljen Koržinek te ministara Horvata i Capellija stižu četiri prijedloga skojima bi započela borba za očuvanje industrije koja godišnje uprihodi preko 4,5 milijardekuna:

1. Hitno donošenje plana popuštanja mjera zabrane javnih okupljanja - posebno zadogađaje do 100, 500 te 1000 ili više posjetitelja. Udruga smatra da manjadogađanja, do 100 ljudi, mogu čim prije krenuti s radom, s obzirom da nisu rizičnijaod primjerice većih dućana, religijskih okupljanja i slično. Uz to, nužno je definiratiočekivane mjere zaštite na javnim okupljanjima kako bi se sudionici event industrijemogli početi adekvatno pripremati. Također, traži se hitna objava datuma prije kojegdogađanja preko 1.000 ljudi sigurno neće biti dopuštena, kako bi organizatori imalipravnu osnovu za odgodu ili otkazivanje događanja te minimizaciju troškova.

2. Produljenje HZZ mjera - za tvrtke event industrije najpogođenije korona krizom nadodatna 3+3 mjeseca odnosno ukupno 3+3+3+3. Za produljene mjere mogu sekvalificirati tvrtke koje u referentnom tromjesečnom periodu i dalje imaju padprometa od preko 70% u odnosu na isto tromjesečno razdoblje prošle godine.

3. Proširenje sustava vaučera na ulaznice za događanja - izmjene koje su većintegrirane u čl. 38a Zakona o pružanju usluga u turizmu, a odnose se na mogućnostizdavanja vaučera, odnosno odgode povrata novca za paket aranžmane, obuhvate iulaznice za događanja (koncerti, festivali, konferencije), obzirom da su organizatoridogađanja na isti način ugroženi te se suštinski radi o istom problemu nelikvidnosti. Predlaže se da se izdani vaučer može iskoristiti u roku od 365 dana od datumaodgođenog događaja za isti ili drugi događaj tog organizatora, a ukoliko kupcu to neodgovara može ostvariti povrat novca u roku od 30 dana po isteku 365 dana oddatuma odgođenog događaja.

4. Relaksacija uvjeta HAMAG-ovih COVID-19 zajmova za manje tvrtke - produljenjeperioda korištenja kredita sa 6 na 12 mjeseci, povećanje fonda HBOR-ovih COVID-19kredita i relaksacija uvjeta na način da uključuje sve ugrožene djelatnosti.

Hrvatska event industrija, točnije tvrtke i obrti koji žive direktno od raznih oblika javnihokupljanja broji oko 2.000 subjekata koji zapošljavaju 10.000 ljudi i prihoduju već navedenihpreko 4,5 milijarde kuna godišnje. Kad se tome pridoda potrošnja turista, prihodi odnoćenja, ugostiteljstva i svi ostali direktno vezani prihodi koji su višestruko veći od navedene, brojke - postaje jasno da je event industrija jedan od ključnih grana hrvatskog turizma, ali i gospodarstva, kulture i društva u cijelosti.Odbor za evente posebna je skupina unutar udruge Glas poduzetnika i uključujenajeminentnije hrvatske predstavnike event industrije i organizatore najavažnijih domaćihfestivala, koncerata, konferencija i partyja.

Udruga glas poduzetnika danas je vodeći predstavnik mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i samo zaposlenih te okuplja preko 8.000 članova koji su se okupili oko zajedničkog cilja borbe za spas gospodarstva, kvalitetnijupoduzetničku klimu te dugoročno kvalitetnije i zdravije društvo pod sloganom Hrvatska 2.0.