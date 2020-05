Investicija od 3 milijuna eura za tehnološku tvrtku

Venture capital fond Lead Ventures, specijaliziran za investiranje u scale-up kompanije, ulaže novih 3 milijuna eura u CEE regiju. Ovaj fond rizičnog poslovanja sa sjedištem u Budimpešti ulaganjem će pomoći rast insuretech kompanije Amodo iz Zagreba koja svojim rješenjima utječe na živote vozača i budućnost poslovanja osiguratelja. Investicija omogućava širenje tržišta i daljnji razvoj proizvoda temeljenih na telematici koje razvija Amodo, poput platforme Connected Insurance koja osigurateljima omogućava da ponude personalizirane proizvode kreirane prema ponašanju potrošača, a koju već koriste neki od najuglednijih osiguratelja diljem svijeta.

Platforma Connected Insurance koju je razvio Amodo mijenja život vozača. Preuzimanjem aplikacije vozač će na uvid dobiti brojne podatke koji se odnose na njegovu vožnju - koliko brzo vozi, kako se snalazi u zavojima, podatke o ubrzanju, kočenju i sl. Podatke zatim obrađuje analitički softver pa ih šalje vozaču u obliku informacije o tome koliko je sigurna i energetski učinkovita njegova vožnja. Vozači također dobivaju nagradu za pravilno i pažljivo ponašanje, u skladu s aplikacijom, a koje vožnju čini sigurnijom i energetski učinkovitijom.

Najveći interes za ovakav tip aplikacija imaju upravo osiguratelji jer je ponašanje u vožnji odlučujući faktor u procjeni rizika osiguranja vozila, vozača i putnika. To znači da vozači prilagodbom ponašanja u mogu izravno utjecati na smanjenje troška osiguranja te značajno uštedjeti, dok osiguratelji dobivaju mogućnost ponude personaliziranih, "just in time" proizvoda u skladu s ponašanjem osiguranika.

Na primjer, vozaču automatski stiže ponuda za ugovaranje putnog osiguranja online u trenutku kada se približava granici, dok će vozačima koji učestalo putuju određenom rutom stići ponuda specifičnog kasko osiguranja ovisno o uvjetima vožnje osiguranika.

Tržište polica osiguranja temeljenih na ponašanju osiguranika (user-based insurance) iz godine u godinu bilježi sve veći rast. U ovom trenutku prodano je više od 25 milijuna polica za 417 različitih vrsta osiguranja temeljenih na ponašanju potrošača u 55 zemalja. Većina vodećih osiguratelja predstavila je ili planira predstaviti ovaj tip usluge, a predviđa se i kako će do 2025. godine ovo biti tržište vrijedno 95 milijardi USD, s godišnjim rastom od 18%.

Lead Ventures VC fond pokrenut je 2018. godine i planira uložiti 100 milijuna eura u Mađarsku i zemlje CEE regije, a prepoznali su potencijal u hrvatskoj tehnološkoj tvrtki Amodo zbog tržišta koje se rapidno širi.

„Amodo je brzorastuća, inovativna kompanija koja se već dokazala na području osiguranja temeljenih na ponašanju potrošača, s nekoliko glavnih klijenata, poput AIG-a, Porsche banke, P&V-a i Triglava. Uz pravu dokapitalizaciju, spremni su za proboj na nova tržišta i povećanje baze korisnika. Amodo također ima potrebu za širenjem kapaciteta kako bi se dalje razvijali u području IT-a, a zahvaljujući investiciji od ukupno 3 milijuna eura koje ćemo uložiti kroz period od 3 do 5 godina, Amado će uspostaviti novi razvojni centar u Budimpešti, izjavio je Balázs Haszonics, CFO Lead Venturesa, najnoviji član odbora direktora Amoda.

telematici, pomažući tako novim i inovativnim proizvodima iz sfere osiguranja temeljenog na ponAmodo je tehnološka tvrtka osnovana 2013. godine u Zagrebu i jedina tehnološka tvrtka u Hrvatskoj koja je razvila platformu temeljenu naašanju potrošača da nađu svoje tržište. Platforma omogućava osigurateljima jedinstveni kanal kojim klijente stavljaju u centar svog poslovanja, te za njih kreiraju personalizirane ponude temeljene na njihovu ponašanju. Platforma je dosad skupila podatke s više od milijardu kilometara putovanja od 1,5 milijuna vozila.

"U zadnjih šest godina, Amodo je kreirao više od 25 proizvoda u 18 zemalja na 5 kontinenata za velike osiguratelje. U sljedeće tri godine želimo dinamično rasti i učetverostručiti broj osiguratelja s kojima radimo. U Lead Venturesu pronašli smo odličnog partner za tehnološki i poslovni razvoj Amoda, imaju značajnu snagu financiranja i široku mrežu poslovnih kontakata u regiji." - izjavio je Marijan Mumdziev, glavni izvršni direktor Amoda.