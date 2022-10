Spadate li i vi u DINK kategoriju?

Akronim DINK kratica je engleskog izraza "dual income, no kids", odnosno na hrvatskom "dvostruki prihod, bez djece". Označava sklopljeni brak ili partnerstvo u kojemu oba partnera imaju prihode, ali nemaju djece (niti ih planiraju imati). Podrijetlo ove kratice nije potpuno jasno jer to nije izraz koji se često spominje u pop kulturi, no izraz je navodno skovan '80-ih godina, piše Yahoo.

Mnogima je ranije bio san sklopiti brak i imati djecu, no sve više parova današnjice se odlučuje živjeti potpuno suprotno od toga. Takvi parovi zarađuju više, ne moraju se odreći društvenog života, imaju vremena za sebe i svoje hobije, sav svoj novac troše na sebe, a pritom imaju prostora i za štednju.

Sve više parova želi živjeti bez djece

Brojni mladi parovi odustaju od namjere da imaju djecu. U tu skupinu spadaju milenijalci i generacija X te umjesto da ganjaju "američki san", koji tipično uključuje brak, djecu i umirovljeničke dane na kruzeru, ova ekipa želi svoj novac i vrijeme odmah usmjeriti na luksuz. Kada bi imali djecu, smatraju, ne bi si mogli priuštiti putovanja, restorane, dizajnersku odjeću, skupocjene automobile... I marketinške kampanje sve su češće usmjerene na DINK.

Populacija parova bez djece se nevjerojatno povećala. Prema nedavnoj studiji istraživačkog centra Pew, dvije trećine odraslih Amerikanaca nema djecu niti ih planiraju imati. Huffington Post je također proveo istraživanje, prema kojemu je 27 posto svih američkih obitelji DINK. Isto tako, ispitivanja pokazuju da čak tri četvrtine odraslih parova bez djece ne misli nikada imati djecu, a taj trend nastavlja rasti. U Njemačkoj je 2019. godine bilo osam milijuna parova bez djece, a godinu dana poslije ta je brojka narasla na 8.62 milijuna.

Odluka parova da nemaju djecu je djelomično financijski uvjetovana. U bogatim zapadnim zemljama podizanje djece donosi financijske troškove, a uz to treba se i brinuti za djecu, što ljudi smatraju nedostatkom slobode, društvenog života i profesionalnog samoostvarenja. No Jay Zigmont, osnivač službe za financijsko planiranje Childfree Wealth i autor knjige Portraits of Childfree Wealth, upozorava da ako nemate djecu, to nikako ne znači da ćete se obogatiti.

"Biti bez djece ne znači automatski da ste bogati. Razlika je u tome što ako osoba bez djece jedva drži glavu iznad vode, da ima dijete, utopila bi se", rekao je.