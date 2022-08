SpaceX umjesto Sojuza?

Privatni američki konkurent europskom Arianespaceu pojavio se kao ključni kandidat uz Japan i Indiju za popunjavanje privremene praznine koju je ostavila Rusija.

"Rekao bih da postoje dvije i pol opcije o kojima razgovaramo. Jasno je da je jedna SpaceX. Druga mogućnost je Japan. Japan čeka inauguracijski let svoje rakete sljedeće generacije. Jedna od opcija bi mogla biti i Indija", rekao je glavni direktor ESA-e Josef Aschbacher.

Aschbacher je rekao da su razgovori ostali u fazi istraživanja i da će svako rezervno rješenje biti privremeno.

"Naravno, moramo se uvjeriti da su prikladni. To nije kao uskakanje u autobus", rekao je. Na primjer, sučelje između satelita i lansera mora biti odgovarajuće, a teret ne smije biti ugrožen nepoznatim vrstama vibracija pri lansiranju.

"Razmatramo tehničku kompatibilnost, ali još nismo tražili komercijalnu ponudu", rekao je Aschbacher.

SpaceX nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Političke posljedice ruske invazije na Ukrajinu već su bile od koristi za SpaceX-ove rakete Falcon 9. Američka kompanija pomela je druge kupce koji su prekinuli veze sa sve izoliranijim svemirskim sektorom Moskve.

Tvrtka za satelitski internet OneWeb, konkurent SpaceX-ovom pothvatu za satelitski internet Starlink, rezervirala je u ožujku barem jedno lansiranje Falcona 9. Također je rezervirala lansiranje u Indiji.

U ponedjeljak je američka kompanija Northrop Grumman rezervirala tri misije Falcon 9 za prijevoz NASA-inog tereta do Međunarodne svemirske postaje dok dizajnira novu verziju svoje rakete Antares, čije je motore ruske proizvodnje Moskva povukla kao odgovor na sankcije.

Poziv na buđenje

Europa je do sada ovisila o talijanskoj Vegi za male terete, ruskom Soyuzu za srednje te Ariane 5 za teške misije. Njezina sljedeća generacija Vega C debitirala je prošlog mjeseca, a predstavljanje nove raketa Ariane 6 odgođen je do sljedeće godine.

Aschbacher je rekao da će se točnije znati o Ariane 6 u listopadu. Tek tada bi ESA finalizirala rezervni plan koji bi u studenom bio predstavljen ministrima 22 zemlje članice agencije.

Smatra da je sukob u Ukrajini pokazao da desetogodišnja strategija suradnje Europe s Rusijom u opskrbi plinom i drugim područjima, uključujući svemir, više ne funkcionira.

"Ovo je bio poziv na buđenje, da smo bili previše ovisni o Rusiji. Moramo se nadati da će donositelji odluka to shvatiti koliko i ja, da moramo stvarno ojačati našu europsku sposobnost i neovisnost", kazao je.

Međutim, umanjio je izglede da će Rusija izvršiti obećanje da će se povući s Međunarodne svemirske postaje (ISS).

Novoimenovani ruski svemirski voditelj Jurij Borisov rekao je na televizijskom sastanku s predsjednikom Vladimirom Putinom prošlog mjeseca da će se Rusija povući iz ISS-a "nakon 2024. godine".

Ali Borisov je kasnije pojasnio da se ruski planovi nisu promijenili, a zapadni dužnosnici rekli su da ruska svemirska agencija nije priopćila nikakve nove planove za povlačenje.

"Stvarnost je da se operativno rad na svemirskoj stanici nastavlja, rekao bih gotovo nominalno. Ovisimo jedni o drugima, htjeli mi to ili ne, ali nemamo izbora", rekao je Aschbacher.