Spačeki otišli na petodnevnu vožnju jadranskom i kontinentalnom Hrvatskom

Iako je 23. svjetski susret Spačeka u Samoboru u subotu navečer formalno završen, i u nedjelju je bilo živo u Kampu Spačeka. Dolazili su posjetitelji, radili ugostitelji, trgovalo se i bilo je zabavnog.programa.Prema planu, u nedjeljnim prijepodnevnim satima na put su krenule dvije karavane Spačeka.

U organizaciji Hrvatskog 2CV Citroёn kluba za sudionike su organizirane dvije atraktivne hrvatske rute s polaskom iz Samobora. Jadranskom rutom kretalo je od 10 sati stotinjak spačekista prema moru preko Karlovca, do Ogulina i jezera Sabljaci, pa nastavak prema Baškim Oštarijama, dolaskom do Biograda na moru i boravkom i odmorom od dva dana, te nastavkom do konačnog cilja u selu Radošići u Etno selu Škopljanci.

Organizirano je završno parkiranje u Splitu na stadionu Poljud HNK Hajduk 09. 08. 2019. oko 12 h. Druga atraktivna ruta je kretala od 11 sati kontinentalnom rutom put i okolo Zagorja do Bedekovčine, pa prema Mariji BIstrici, Križevcima do Vrbovca,nastavkom puta u smjeru Moslavine a preko Siska do Parka prirode Lonjsko polje (Krapje) do Slavonije u kojoj će posjetiti Požegu, Kutjevo i Đakovo (dogovorena posjeta ergele lipicanaca).

Organiziran je završni susret u Osijeku 09.08. uz pomoć Grada Osijeka. Naravno, puno je još onih koji su se zadržali još neko vrijeme u Samoboru, obilaze Zagreb ili putuju Hrvatskom u vlastitom aranžmanu.

Sretni dobitnici jučer su podizali i nagrade tombole u kojoj su sudjelovali svi sudionici ili nagrade i medalje osvojene na jednom od natjecanja.

Vrijednu prvu nagradu tombole (rolling šasija 4x4) dobio je broj 2412 i otišla je u Francusku, gospodinu Etienne Musslinu. Na odlasku su sudionici sa svih strana čestitali organizatorima i svima koji su se proteklih 6 dana trudili da sve bude što bolje, da se (bez obzira na vremenske neprilike) održi pozitivna energija ovog međunarodnog susreta i druženja, na koje je došlo više od 3.500 Citroёna i više od 10.000 ljudi.

Bilo je i onih koji nisu mogli doći ranije ali su ipak došli, makar na kraj, da pozdrave prijatelje i jednostavno ipak sudjeluju. Među njima je i Thomas iz Švicarske, uz svoj obiteljski Citroёn C4G iz 1932. godine odmah je smjestio u Muzej Citroena (gdje mu je i mjesto).

Svoju ljubav prema tom vozilu (u koje su ugrađeni samo originalni Citroenovi dijelovi) i vremenu u kome je proizvedeno, potvrdio je adekvatnim odijevanjem i swing glazbom, koja se mogla čuti iz auta.

Podsjetimo, 23. svjetski susret spačeka u Samoboru ušao je među top 30 ovogodišnjih događanja Hrvatske turističke zajednice u Hrvatskoj i stao uz bok Dubrovačkim ljetnim igrama, Pula film festivalu i Sinjskoj alki, a najveće je događanje u Zagrebačkoj županiji ove godine.