Majčinstvo je težak posao

Roditelji s višim stupnjem obrazovanja pod većim su pritiskom kada je riječ o odgoju djece, iz vrlo prozaičnog razloga - imaju prevelika očekivanja od sebe.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Frontiers in Psychology. I to je tek kap u moru briga i problema koje nosi roditeljstvo.

Situaciju dodatno pogoršavaju društveni mediji na kojima se ljudi imaju običaj prikazivati u najboljem, a zahvaljujući raznim filterima nerijetko i nerealnom izdanju.

Mladim majkama to može pričinjavati nepotrebni stres jer će, često nesvjesno, više pažnje posvetiti svom izgledu, nego emocijama, a one su ključne, osobito u periodu nakon porođaja kada dolazi do hormonalnih promjena, a žena se nalazi u jednoj sasvim novoj situaciji.

Studija objavljena u časopisu Journal of Child and Family Studies pokazala je da što se više majke posvete odgoju djece, odnosno fokusiraju na roditeljstvo, a pritom zanemare ostale faktore svoje ličnosti, to više trpi njihovo mentalno zdravlje. U istraživanju je sudjelovala 181 majka.

Ono što su znanstvenici za potrebe ove studije nazvali "intenzivnim majčinstvom", povezano je s negativnim utjecajem na mentalno zdravlje žena.

Pod "intenzivnim majčinstvom" podrazumijeva se situacija u kojoj majka izvršava većinu roditeljskih zadataka i većim dijelom brine o djeci.

Osim što bi roditelji trebali podijeliti obaveze vezane uz djecu, majka se može rasteretiti tako što će dio zadataka "delegirati" na mališane. Zadužiti ih da obavljaju jednostavne kućanske poslove, pitati ih što bi jeli (ponekad iscrpljuje i svakodnevno smišljanje obroka).

Majčinstvo nije ni malo lagano i iako je najljepši "zadatak" na svijetu, jako iscrpljuje. Zato majke trebaju naći vremena za sebe. Računa se čak i desetak minuta pod vrućim tušem.