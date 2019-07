SO DO – El Sistema Hrvatska nastupio na Zagreb Classicu

Jučer navečer veliku pozornicu na Tomislavovom trgu zauzeli su mladi - predivni mladi ljudi povezani ljubavlju prema glazbi i svim onim divnim nevidljivim nitima koje vežu generacije i stvaraju poznanstva i prijateljstva za cijeli život. Neki od njih jednog će dana svirati u profesionalnim orkestrima i ovakva će im iskustva biti rutina, a neki će imati druge karijere. No, svi će se sigurno s nostalgijom sjećati ovog koncerta i veselja koje su donijeli sebi i publici.

Flash mob kao uvod u koncert

Koncert je započeo flash mobom - spontanim okupljanjem ispred pozornice uz zvuke jedne od naših najpoznatijih opernih arija - Završnog kola Ere s onoga svijeta. Uz prve taktove kontrabasa, gotovo 80 djece i mladih iznenada se pojavilo na travi ispred pozornice iz svih smjerova. Gudači su došetali, puhači iznenada dotrčali među znatiželjnu publiku koja se već počela okupljati na Tomislavcu, a udaraljkaši umarširali ritmično te svi zajedno zasvirali poznatu nam ariju. Brojni znatiželjni prolaznici priključili su se iznenađenoj publici.

Inspiracija za ovaj neobični uvod u koncert potaknuta je flash mobom koji su djeca snimila nedugo povodom Svjetskog dana glazbe na Zračnoj luci Franjo Tuđman, a čija se promocija očekuje ovih dana. Važnost glazbe u svijetu mladih, ali i odraslih ljudi, prepoznao je i naš proslavljeni režiser Krešimir Dolenčić koji je zajedno sa suradnicima Martom Tutiš i Hrvojem Korbarom režirao flash mob, na što su u udruzi iznimno ponosni.

Nakon ovog originalnog uvoda, publika je mogla pogledati kratki film o El Sistemi te o prošlogodišnjem sudjelovanju u projektu „Srebrenica Music Camp 2018", a nakon toga započeo je koncert. Od arije toreadora iz opere Carmen, preko klasika špageti vesterna Go West te djeci omiljenih skladbi filmske glazbe iz filma Gospodar prstenova i Pirata s Kariba, izvedena je i jedna tradicionalna skladba iz Venezuele - Alma llanera. Izvedbi se vokalno pridružio Ricardo Luque, poznati zagrebački glazbenik venezuelanskog porijekla, jedan od osnivača El Sisteme u Hrvatskoj koji je i sam svoju glazbenu naobrazbu započeo kroz sustav El Sistema.

Bitno je naglasiti da su sve aktivnosti koje udruga SO DO - El Sistema pruža besplatne jer jedino tako daju svima iste mogućnosti i potiču uključenost, onih koji to žele, u prekrasan svijet glazbe. Glazbom se razvija inteligencija, kognitivna osjetljivost, emotivna svjesnost i estetski potencijal, otvara nam nove vidike i pomaže odvratiti pozornost od izazova kojima su izložena djeca i mladi suvremenog društva. Rad kroz orkestar dio je metodologije El Sistema jer je poseban način pokazivanja djeci kako zajednički stvarati, međusobno se poticati, uzajamno pomagati i poštivati druge. Da se to može, pokazala su to ova djeca na jučerašnjem koncertu. I u glazbenom smislu, i kroz ponašanje - bili su sjajni!