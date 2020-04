Snažan pad proizvodnje i isporuke mobilnih uređaja

Isporuke pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja u veljači su pale gotovo 40 posto u odnosu na isti mjesec 2019., što je najveći i povijesni pad tih isporuka, a zbog pandemije Covid-19 očekuje se i pad njihove proizvodnje i iznad 30 posto u prvoj polovici 2020., pokazuju najnovije analitike globalnih istraživačkih tvrtki.

"Takav veliki i povijesni pad isporuka pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja u svijetu rezultat je isporučenih oko 62 milijuna jedinica u veljači, naspram istog mjeseca 2019. kada ih je isporučeno više od 99 milijuna", iznose iz tvrtke Strategy Analytics.

To pripisuju izravnom negativnom utjecaju pandemije Covid-19, zbog čega su brojne tvornice zatvorene, što znači i pad isporuka trgovcima.

"Ponuda i potražnja pametnih telefona i drugih nosivih uređaja nakon 'potopa' u Kini, usporila je i u ostatku svijeta", ističe izvršni direktor te tvrtke Neil Mawston, dodajući da ni za ožujak u tom segmentu ne očekuju bolju 'sliku'.

I globalna analitička kuća za tehnološke trendove IDC za prvo polugodište 2020. predviđa pad pošiljaka mobilnih uređaja od 11, a moguće i više posto, dok su iz tvrtke Qualcomm krajem ožujka najavili mogućnost blagog oporavka uslijed nedavnog porasta potražnje mobilnih uređaja u Kini i uz najave da se u Kini proizvodnja slušalica i komponenti također počinje vraćati u normalu.

Analitičari vjeruju da trgovci i dobavljači imaju i zalihe tih uređaja, ali upozoravaju da bi se brzo mogle 'istopiti' s obzirom da bi povećano korištenje moglo potaknuti novu potražnju.

Pad proizvodnje i više od 30 posto

S druge strane, globalno se očekuje da će pandemija utjecati i na pad proizvodnje pametnih telefona, potencijalno i iznad 30 posto u prvoj polovici 2020., navode iz konzultantske tvrtke za globalno tržište tehnologije ABI Research.

Po njihovim predviđanjima s kraja ožujka, pandemija Covid-19 imat će kratkoročne i dugoročne utjecaje i na proizvodnju i na isporuke pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja, uključujući i one za 5G, za koje očekuju i zastoj.

"Budući da se Kina, kao jedno od najvećih proizvodnih tržišta za većinu mobilnih uređaja, našla u epicentru izbijanja Covida-19 to se loše odrazilo na globalno tržište tih uređaja. Došlo je do masovnog poremećaja proizvodnih linija te zastoja povezanih lanaca opskrbe, uzrokovanih još i nedostatkom radne snage i neaktivnom logistikom. Kako se veliki dio svjetskog tržišta mobilnih uređaja oslanja na Kinu za proizvodnju i opskrbu komponenta, pokazalo se i da su mnogi u svijetu to dočekali nespremni", ocjenjuju iz te tvrtke.

Smatraju da će to posebice negativno u kratkom roku utjecati i na 5G uređaje, čiji su dolazak na tržište proizvođači počeli jače najavljivati netom prije pandemije, no sada se predviđa da će količinski te isporuke u 2020. biti znatno manje nego se očekivalo.

"Bez sumnje, i potražnja za 5G uređajima, kao i sve oko mreža pete generacije, pandemija će usporiti, a pitanje je i hoće li primjerice Apple u rujnu, kako je najavio, uspjeti lansirati svoj prvi 5G iPhone", procjena je analitičara, koji dodaju i da će "sve i da se pandemija smanji do kraja drugog tromjesečja 2020., trebati proći još neko vrijeme da se sektor uređaja oporavi".

Iz američkog Applea su također izrazili zabrinutost da bi se pad potražnje za mobilnim uređajima mogao nastaviti i u nastavku ove godine, iako očekuje da bi se to moglo donekle umanjiti u travnju, za kada su, ako će biti moguće, najavili ponovno otvaranje svojih prodajnih mjesta u brojnim zemljama svijeta gdje su ih zatvorili zbog pandemije.

U Hrvatskoj za sada još bez poremećaja

Hrvatski dobavljači i trgovci mobilnih uređaja i druge opreme za sada, kako se doznaje od nekoliko njih najvećih, kao i iz najvećih telekoma, za sada još ne očekuju poremećaje u opskrbnim i nabavnim procesima.

Većina njih kaže da imaju dovoljno zaliha, kao i 'kanale' nabave koji funkcioniraju, ali svi više-manje naglašavaju da ni oni neće biti 'imuni' na eventualnu povećanu potražnju i uređaja i komponenata, pogotovo ako se pandemija nastavi i zbog toga i pad proizvodnje u Kini, Južnoj Koreji, SAD-u, nekim europskim i drugim zemljama gdje se uređaji i oprema i najviše proizvode.