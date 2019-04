Smells like 90's - Prodigy real live tribute band

U subotu 27, travnja će se u zagrebačkom popularnom klubu Boogaloo održati veliki Smells like 90's Party pod vodstvom zagrebačkog dj-a Tomija Phantasme, a sve u čast i sjećanje na nedavno preminulog Keith Flinta, frontmena jednog od največih svjetskih grupa The Prodigy. Uz audio video party gdje će Tomi Phantasma i Schultz vrtit hitove Prodigyja kao i ostale 90's hitove će nastupiti i Prodigy real live tribute band iz Novog Sada koji slovi za jedan od najboljih Prodigy tribute bandova u Europi, a posebni su po tome što svoju glazbu izvode u živo. Svirali su i na mnogim prestižnim europskim festivalima i svaki put iznova oduševili publiku svojom kvelitetom i žestinom izvođenja Prodigy pjesama.

Prodigy je proizašao ranih devedesetih iz underground rave kulture, no otpočetka su se isticali i iskakali sa scene, posebni i originalni na više načina. Buntovnički stav i nemilosrdni ritam u kombinaciji s drskim i provokativnim tekstovima te divljim i glasnim nastupima, izdvajali su ih od ostatka elektroničke scene. Osim toga, bili su među rijetkima u elektronskoj glazbi koji nisu nastupali u formaciji Dj plus MC, već kao punk rock bend zbog čega ih je prihvatila i alter rock publika I često su svirali na rock festivalima i kao headlineri.

Keith Charles Flint je rođen 17. rujna 1969. u Redbridgeu, Istočnom Londonu, a kao dijete se preselio u Essex. Bavio se plesom i vožnjom moto utrka. U Prodigy je svoju karijeru započeo kao plesač da bi uskoro postao frontmen i učestvovao u stvaranju največih hitova grupe Prodigy "Firestarter" i "Breathe", obe pjesme objavljene 1996. Godine, a sa kojima su Prodigy došli do prvih mjesta na najprestrižnijim top listama i u Britaniji i svijetu. Keith je također bio glavni vocal u svojem projektu Flint. Posjedovao je i motoristički tim "Team Traction Control" sa kojim je osvojio tri "Isle of Man TT" utrke 2015. godine sa čime su se uvrstili u "British Supersport Championship". Keith je pronađemn mrtav 04. ožujka u svom stanu u Dunmowu, u Essexu. Imao je 49. godina. Kasnija obdukcija je pokazala da je riječ o samoubojstvu što je svima prouzročilo dodatan šok.

Prodigy real live tribute band

Početak večeri je najavljen za 21 sat kada će započeti video projekcije na velikom platnu. U 22 sata će početi koncert Prodigy real tribute banda koji će odsvirati uživo prosjek Prodigy pjesama od prvog albuma "Experience" iz 1992., preko najprodavanijeg "The Fat Of The Land" iz 1996. Pa sve do posljednjeg "No Tourists" iz 2018. Nakon koncerta se nastavlja 90's Party gdje će Tomi Phantasma i Schulzt vrtit audio i videose hitova iz devedesetih pa će tako pored Prodigy vrtit Beastei Boys, Apolo 440, Chemical Brothers, Fatboy Slim, Shamen, 2 Unlimited, KLF, Moby, Daft Punk, House Of Pain, RUN DMC, Rage Against the Machine, Bloodhaund Gang, Red Hot Chili Peppers, Beck, Gorillas, Tricky, Underworld, Stereo MC's, Rob Zombie, Rammstein,.......

Cijena ulaznica iznosi 50 kn u pretprodaji I 60 kn an dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti na slijedećim mjestima: Boogaloo Caffe Bar (od 10 - 16:00) Ulica grada Vukovara 68, Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockamrk - Berislavićeva 13, Kloto - Masarykova 14, Entrio sustav - www.entrio.hr, Eventim sustav - www.eventim.hr. Nakon koncerta Prodigy rela tribute banda od 00:30 će ulaznice na 90's Party koštati 20 kn. Za one koji su zaboravili ili ne znaju klub Boogaloo se nalazi u Ulici grada Vukovara 68 u sklopu Pučkog otvorenog sveučilišta, a ulaz u Boogaloo Club je iz ulice Ivana Lučića.



FB event: