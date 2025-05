Sloboda medija sve ugroženija

Sam dan kad su Reporteri bez granica objavili svoje godišnje izvješće o stanju medija u zemljama svijeta, američki predsjednik Trump je "proslavio" odlukom kako će biti obustavljena novčana potpora za National Public Radio - mreži nekomercijalnih postaja u SAD i za Public Broadcasting Service, javni servis nastao od obrazovnog programa u toj zemlji.

Ali Trump nije jedini vlastodržac koji se izgleda čak i trudi dokazati da je zavrijedio pad na ljestvici. Naime, SAD je pao s 55. na 57. mjesto, među ostalim i zbog ograničenja programima Voice of America i Radio Free Europe, ali i zbog pokušaja zabrane nekim medijima da prisustvuju konferencijama za novinare u Bijeloj kući i općoj atmosferi netrpeljivosti prema "drugačijim" medijima.

Zagreb bi trebao učiniti mnogo više

Žalostan primjer je i Hrvatska: ona je samo dvije godine - 2022. i 2023. uspijevala dobiti "zadovoljavajuću" ocjenu slobode medija, ali sad pada sve dublje u područje "problematičnih". Prošle godine je bila na 48. mjestu, a ove godine je pala tek na 60. Jer i hrvatska vlada očito nema namjeru ozbiljnije zaštititi medije i novinare protiv takozvanih SLAPP-tužbi, (Strategic lawsuit against public participation, strateške tužbe protiv djelovanja javnosti) gdje se ciljano tuže novinari i mediji kako bi se i svima ostalima "začepila usta".

Hrvatski Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo je prošle godine objavio kako od ukupno 1.333 sudske odluke u predmetima protiv hrvatskih medija i novinara od 2016. do 2023. kod njih oko 40 posto ima naznaka da je riječ o takvoj metodi: "SLAPP tužbe su zastrašivanje novinarki i novinara - posebno na lokalnoj razini i nametanje cenzure. I to je jedna od najvećih opasnosti za novinarsku profesiju. Hrvatska je, nažalost, najgora zemlja u EU-u kada je riječ o SLAPP tužbama, a među tužiteljima se ističu suci", izjavio je prošlog listopada predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

Srbija: i represija ima svojih granica

No praktično svugdje u svijetu stanje u medijima i u izvještavanju postaje sve lošije. To je najprije i zbog sve manje novca kojim mediji raspolažu - jer jedino izmišljene i fake-news ne koštaju ništa. A to onda neposredno utječe i na ostale kategorije upitnika kojeg Reporteri bez granica šalju u sve države svijeta: najprije je tu sigurnost - kad se novinari masovno hapse ili čak nestaju bez traga, onda i jedna Turska još jedino može pasti s 158. na 159. mjesto. Ali i strah od represalija ima svojih granica: to se vidi u Srbiji gdje takvog pritiska naravno da još ima - zato je na 96. mjestu, ali je prošle godine bila još lošija, na 98. mjestu.

U ispitivanju se pokušava mjeriti i politički kontekst u kojem mediji djeluju, pravni okvir te gospodarsko i sociokulturno okruženje. Sve to je i u Bosni i Hercegovini sve lošije, zato je i ona s 81. pala na 86. mjesto. Najgore promjene se bilježe u Kosovu, ono je sa 75. palo na 99. mjesto i takvo drastično pogoršanje okruženja za istinito izvještavanje u samo jednoj godini je zabilježeno još samo u Kirgistanu i Gvineji.

Još samo 7 država

Ipak, u izvješću o stanju medija u svijetu ima i dobrih vijesti: na primjer Njemačka je s 10. pala na 11. mjesto, ali ne zato jer je tu za novinare postalo bitno lošije, nego je Češka napredovala za čitavih sedam položaja i sad je ona na 10. mjestu. Bolje nego u Hrvatskoj nije samo u Sloveniji (33. mjesto) nego i u Crnoj Gori (37. mjesto) i Sjevernoj Makedoniji, makar je i ona pala za šest mjesta, s 36. na 42.

Ukupan zaključak izvješća Reportera bez granica je zapravo žalostan: u samo sedam zemalja u čitavom svijetu se stanje u medijima može smatrati "dobrim" i tu je Norveška i dalje na prvom mjestu. Sve te zemlje su u Europi i više nijedna nije u obje Amerike.

U čak 100 zemalja je stanje u medijima "teško" ili "veoma ozbiljno", a u čitavom kriznom području Sjeverne Afrike i Bliskog istoka je samo jedna jedina zemlja dospjela do statusa "problematičnog" - Katar. Nekad se tamo Izrael, bez obzira na politiku tamošnje vlade barem mogao pohvaliti i svojim medijima, ali sad je i on na 112. mjestu na svijetu. Na dnu ljestvice su ostali stari znanci: Afganistan, Iran, Sirija, Kina, Sjeverna Koreja i na posljednjem 180. mjestu, Eritreja. No tamo ionako vjerojatno nitko neće ni moći čitati ovo izvješće Reportera bez granica.