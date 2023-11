Sloboda leži u mogućnosti da napravimo pogrešku

Da bi se stvorilo nešto novo i kreativno, potrebna nam je upravo sloboda. U poslovnoj praksi, polje slobode određuje tržište, ali i individualne sposobnosti pojedinca, njegov talent, mašta i znanje.

„Sloboda" naziv je za četiri vizuala, ujedno i interna postulata marketinške agencije Futura DDB, koji su bili u finalu nedavno održanog Zagreb Design Weeka, a svoj novi dom pronašli su među studentima - budućim liderima. Futura je vizuale donirala Knjižnici Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu. Agencija smatra da su to ključne poruke koje trebamo prenijeti generacijama koje tek dolaze na tržište rada i zajedno s njima gradi neki novi, bolji svijet.

Riječ je o četiri slobode: Freedom to Fail, Freedom from Fear, Freedom from Chaos i Freedom to Be. Svaki vizual predstavlja jednu vrstu slobode. Riječ je o slobodi od straha, kaosa, o slobodi neuspjeha i slobodi bivanja. Koncept vizuala je sljedeći: ne postoji uspjeh bez neuspjeha, hrabrost bez straha, red bez kaosa, niti izražavanje bez suzdržavanja - riječ je zauvijek o dvije strane iste medalje.

"Kreativnost je plaha ptica koja ne može letjeti punim krilima u atmosferi straha i kaosa. Zato u Futuri nastojimo stvoriti uređeno okruženje s jasnim procesima. Samo dopuštanjem pogrešaka možemo stvoriti atmosferu u kojoj mogu nastati kreativne i inovativne ideje. Prije svega, to znači da nismo kažnjeni za pogreške nastale kao rezultat ambicioznog i odvažnog rada. Još je važnije da naučimo nešto iz takvih „grešaka". Učimo kako se sljedeći put bolje i učinkovitije nositi sa sličnim problemom." naglasio je Marko Vičič, osnivač i izvršni partner Futura DDB.

A da su u Futuri na dobrom tragu potvrđuje i Anders Indset, poslovni filozof, osnivač Globalnog instituta za vodstvo i tehnologiju (GILT) koji kaže sljedeće:

"Lideri moraju prihvatiti umijeće pogreške. Upoznavanjem s našim greškama i neuspjesima, zaista možemo rasti i razvijati se. Lideri su odgovorni za stvaranje okruženja koje potiče timove na preuzimanje rizika, propitkivanje statusa quo te ustaljenih mudrosti."

Futurini vizuali sijede ovaj uvid i potiču studente, lidere budućnosti, da budu svjesni kako sami oblikujemo, modeliramo i kreiramo svoju stvarnost - te ih pozivaju da i sami učine isto.