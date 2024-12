Simbol zvijezde u božićnoj tradiciji

Vrijeme Božića obilježeno je raznim tradicijama, intimnim trenucima s obitelji i prijateljima, svjetlucavim božićnim ukrasima, darivanjem i raznobojnim božićnim zvijezdama. Sa svojim braktejama u obliku zvijezda, za mnoge ljude ove veličanstvene biljke jednako su dio blagdanskog dekora kao i božićna drvca, svjetlucave lampice, kuglice i drugi adventski ukrasi. Stručnjaci za dekoraciju interijera unutar inicijative Stars for Europe (SfE) govore o tome kako je božićna zvijezda postala božićna biljka i pokazuju kako može doprinijeti predblagdanskoj i blagdanskoj atmosferi ispuniti u vašem domu.

Kako je božićna zvijezda postala božićna biljka

Božićna zvijezda porijeklom dolazi iz Meksika. Tamo raste kao grm do 5m visine. Asteci su uzgajali ovu biljku u svojim vrtovima, ukrašavali njome hramove i od nje proizvodili boju za bojanje odjeće kao i lijek za snižavanje groznice.

Božićna zvijezda postala je božićna biljka nakon španjolskog osvajanja Meksika. Kad su na meksičko tlo stigli misionari, dali su joj ime 'Estrella de Navidad' (božićna zvijezda). U 17. stoljeću božićna se zvijezda prvi put pojavljuje u procesiji franjevačkih redovnika kad su je još nazvali i 'Flor de Nochebuena' (Cvijet svete noći) čime sve više postaje kršćanski simbol.

Svjetski trijumf

Globalni uspjeh božićne zvijezde kreće početkom 20. stoljeća. Njemački iseljenik Albert Ecke promatrao je kako su brakteje divljih božićnih zvijezda oko njegove farme u prosincu pocrvenjele. To mu je dalo ideju da uzgaja biljke na svojim poljima kako bi njihove stabljike prodavao kao rezano cvijeće uoči Božića. Bio je to početak priče o uspjehu. Albert Ecke u potpunosti se koncentrirao na uzgoj božićnih zvijezda, a nakon njegove smrti obiteljski posao preuzima njegov sin koji se usredotočio na promicanje božićne zvijezde kao blagdanskog simbola. Davne 1920. godine pokušao je uzgojiti božićnu zvijezdu u posudi, no bez uspjeha. Tek 1950-ih uzgajivačima je uspjelo uzgojiti prve sorte u lončanicama. Od 1960-ih nadalje, kultivirane lončanice sve su više zamjenjivale rezano cvijeće. Paralelno s uzgojem božićnih zvijezda, obitelj Ecke vodila je vlastite trgovine u Hollywoodu i ulagala puno vremena i energije u marketinške aktivnosti. To je pomoglo božićnoj zvijezdi da postigne veliku popularnost u roku od nekoliko godina pa je ubrzo postala sastavni dio američke božićne kulture. Božićna zvijezda istovremeno se etablirala kao sobna biljka i božićno cvijeće u Europi.

Svestran i dekorativan favorit

Danas postoje stotine sorti božićnih zvijezda u raznim bojama, oblicima i veličinama. Kao lončanice i rezano cvijeće daju poseban blagdanski štih i dodatni sjaj božićnim običajima i tradicionalnim ukrasima.

Rezane i male božićne zvijezde posebno su dobre za kreativne dekoracije iz kućne radinosti. Savjet: Dekoracije i tkanine s vintage šarmom trenutno su u trendu i savršeno pristaju uz božićne zvijezde. Više ideja pronađite ovdje.

Božićna drvca okićena božićnim zvijezdama

Božićno drvce neizostavni je blagdanski simbol, a upravo božićne zvijezde mogu biti savršen prirodni ukras kao rezano cvijeće, ili u obliku kokedama. Da biste napravili kokedame, izvadite male božićne zvijezde iz njihovih posuda i omotajte korijensku balu mahovinom. Pričvrstite ih finom žicom i okačite na drvce. Savjet: temeljito zalijte korijenske bale biljaka prije omatanja mahovinom. Ovako postavljene mini božićne zvijezde pažljivo zalijevajte odozgo ili ih pak stavite nakratko u posudu s mlakom vodom, no prije toga obavezno uklonite mahovinu s korijenove bale i zatim ju poslije natapanja ponovno vratite. Božićne zvijezde odličan su ukras i na poklonima. Savjet: rezane božićne zvijezde stavite najprije u cvjetnu cijev napunjenu vodom ili ih omotajte zelenom cvjetnom trakom. Kako biste zatvorili odrezane vrhove, stabljike na nekoliko sekundi uronite u vruću vodu (oko 60°C), a zatim u hladnu.

Malo drugačije božićno drvce

Ako ne želite kupiti božićno drvce, a volite miris jele ili smreke i prirodne materijale, imamo prijedlog. Otiđite tamo gdje se prodaju božićna drvca i uzmite odbačene grane. U posudu najprije stavite granu ili neko tanje deblo da bude osovina vašem DIY drvcu, a potom formirajte okvir stožastog oblika od komada. Zatim zavežite grane za žičani okvir s više žice za namotavanje, napravite kokedame od božićne zvijezde i objesite ih na stablo pomoću užeta. Na kraju pričvrstite rezanu božićnu zvijezdu na vrh drvca u epruveti napunjenoj vodom. Za još savjeta i mnoštvo ideja za božićne dekoracije posjetite https://starsforeurope.com/hr/.