Sloboda bradavicama: vaša nova omiljena erogena zona

Pripremite se otpustiti negativne misli i prigrliti ljepotu ljudskog tijela! LELO se s uzbuđenjem pridružuje obilježavanju Dana slobodnih bradavica 26. ožujka - dana kada slavimo slobodu, ljepotu, snagu i potencijal bradavica. To je također dan koji zagovara radikalnu promjenu o percepciji ženskog tijela - i to snažno podržavamo.

Bradavice: svi ih imamo, ali unatoč njihovom potencijalu za užitak, bradavice su stoljećima predmet kontroverzi. U mnogim se kulturama izlaganje bradavica u javnosti smatra tabuom, iako je to prirodan i bezopasan dio tijela. Osobito su ženske bradavice predmet mnogih rasprava i ispitivanja, a mnogi ih smatraju uvredljivima ili neprikladnima.

Ali kako se stavovi prema seksu i rodu nastavljaju razvijati, sve više i više ljudi prihvaća bradavicu kao erogenu zonu koja zaslužuje slavljenje i istraživanje. Pokret "Oslobodi bradavicu", čiji je cilj osporiti zakone i društvene norme koje zabranjuju javno izlaganje bradavica, dobio je na snazi posljednjih godina, a mnogi tvrde da je to pitanje rodne ravnopravnosti i pozitivnosti tijela.

Dakle, što čini bradavicu tako moćnim izvorom užitka? Za početak, ispunjena je živčanim završecima koji reagiraju na dodir, pritisak i temperaturu. Istraživanja pokazuju da stimulacija bradavica može pojačati oslobađanje oksitocina, hormona povezanog s osjećajem bliskosti, zadovoljstva i opuštenosti. Za mnoge ljude osjećaj dodirivanja bradavice ili igranja s njom duboko je erotičan i zadovoljavajuć.

Naravno, ne uživaju svi u igri s bradavicama - to je individualna preferencija koja se razlikuje od osobe do osobe. Nekima je neugodno ili čak bolno, dok je druge uzbuđuje. Ali za one koji u tome uživaju, bradavica može biti nevjerojatno svestrana erogena zona koja se može stimulirati na razne načine. Neki čak mogu postići orgazam samo stimulacijom bradavica. Ako se dosad niste igrali sa svojim bradavicama, možda ste jedna od tih osoba, a da to ni ne znate.

Dakle, ako želite povećati užitak u seksu, ključno je pokazati ​​malo ljubavi prema svojim bradavicama. Ne brinite se ako se u početku ne budete osjećali puno senzacija. Kao i sa svakim novim osjećajem u seksu, potrebno je vrijeme, vježbanje i eksperimentiranje da biste pronašli ono što vam najviše odgovara. Nježno milovanje, zadirkivanje, štipanje, sisanje, grickanje, pa čak i igra temperaturom (pomoću leda ili topline) mogu stvoriti različite osjećaje i intenzitete. Eksperimentiranje s različitim tehnikama može vam pomoći otkriti što odgovara vama ili vašem partneru. Komunikacija je ključna - nemojte se bojati pitati partnera što voli ili sami dati povratnu informaciju.

Na primjer, ako želite dodatnu stimulaciju bradavica, možete isprobati stezaljke za bradavice koje pružaju čvrst i stabilan pritisak koji se može prilagoditi vašim željama. Neki smatraju da je osjećaj uklanjanja kvačice nevjerojatno intenzivan. Vibrirajuće igračke za bradavice su također dostupne i mogu se koristiti tijekom solo igre ili igre u paru.

Osim toga, tu su i seks igračke - koje nisu isključivo za intimno područje. Za stimulaciju bradavica možete koristiti razne vibratore ili seks igračke. Kao što je ranije spomenuto, bradavice su erektilno tkivo, a baš poput područja na koje igračke obično ciljaju, bradavice i areole savršene su za njih. Uzmite svoj LELO DOTTM - inovativni vibrator za klitoris optimiziran za višestruke orgazme, šireći nove senzacije kroz klitoris i dalje u druge erogene zone. Ili isprobajte SILATM Cruise - usta igračke dovoljno su široka da obuhvate vaše bradavice, stimulirajući područje grudi nježnim vibracijama, šireći užitak kroz cijelo tijelo. Zapravo, bilo koja seks igračka vam može pomoći u dodatnoj stimulaciji.

No igranje bradavicama nije samo fizički osjećaj - može biti i snažan psihološki okidač. Mnogi smatraju da je igra s vlastitim bradavicama vrlo intimna i uzbudljiva. To može biti način da iskoristite želju za pokorstvom ili dominacijom, ili vas pak podsjeti na vašu ranjivost i predaju.

Važno je napomenuti da stimulacija bradavica nije samo za one koji se identificiraju kao žene. Užitak putem bradavica mogu iskusiti muškarci i nebinarne osobe. Nažalost, društvo nas je naučilo da o bradavicama razmišljamo kao o "ženskom" dijelu tijela, no realnost je takva da svatko ima bradavice i svatko ima potencijal uživati ​​u njima.

Dakle, kako možemo razbiti stigmu i slaviti bradavice kao erogene zone? Počinje s obrazovanjem i komunikacijom, otvorenim razgovorom o bradavicama i njihovom potencijalu za užitak. Trebamo se suočiti sa štetnim rodnim normama i stereotipima koji sprječavaju ljude da istražuju svoju seksualnost. I moramo se zalagati za slobodu izražavanja naših tijela u različitim oblicima.

Posvećeni smo promicanju seksualnog oslobođenja i pozitivnosti tijela. Vjerujemo da svaki dio tijela zaslužuje slavljenje i istraživanje, uključujući i bradavice. Prihvaćajući bradavicu kao erogenu zonu, možemo iskoristiti snažan izvor užitka i povezanosti sa sobom i svojim partnerom. Dakle, oslobodimo bradavicu - ne samo kao političku izjavu, već kao slavlje našeg tijela i seksualnosti. Istražimo potencijal ovog malog, ali moćnog dijela tijela i uživajmo u zadovoljstvu koje može donijeti.

Evo još zanimljivih činjenica o bradavicama, nikad ne znate kad vam mogu zatrebati. Jeste li znali da: