'Slikarstvo i mogućnosti slike: Generacija 2021.' u Galeriji SC

Na izložbi će svoje radove predstaviti petero diplomanata iz klase docenta Vedrana Perkova: Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Ivo Mateljak, Mia Minigo i Ivona Pupačić. Teorijska mentorica svih diplomskih radova je docentica dr.sc. Blaženka Perica. Mentor Fotografije je izvanredni profesor Ivan Kolovrat. Premijerno je održana u Sveučilišnoj galeriji u Splitu (8. - 18. 3. 2022.), potom u Osijeku u Galeriji Knifer (13.6. - 24.6. 2022.), a sada stiže u zagrebačku Galeriju SC. Izložba je dio programa obilježavanja 25. godišnjice osnutka Umjetničke akademije u Splitu.

Jedan od ciljeva Slikarskog odsjeka Umjetničke akademije Split kontinuirano je predstavljanje studenata i njihovih radova najširem sloju publike. Osim na lokalnoj razini Slikarski odsjek djeluje i na nacionalnoj razini putem izložbi ili likovnih radionica, te drugim vidovima prezentacije ili kolaboracije s ostalim dionicima likovne scene. Jedan od vidova kolaboracije je i ova izložba koja se organizira u suradnji s partnerima: Umjetničkom akademijom Osijek, odnosno Galerijom Knifer te Studentskim centrom Zagreb, odnosno Galerijom SC. Cilj ovog projekta razviti je mrežu najmlađih aktera na umjetničkoj sceni, potaknuti razmjenu znanja, informacija i likovnih postignuća.

U ovogodišnjem projektu sudjeluje spomenutih pet diplomanata Slikarskog odsjeka Umjetničke akademije Split: Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Ivo Mateljak, Mia Minigo, i Ivona Pupačić. Projekt je izuzetno važan zbog povezivanja gradova unutar Hrvatske kroz mladu umjetničku populaciju. Sadašnji studenti/diplomanti uskoro će biti nositelji i pokretači društvenih promjena te je bitno pružiti im uvjete za međusobno upoznavanje i povezivanje. U današnjem trenutku brze i virtualne izmjene podataka, potrebno je dati vremena i napraviti prostora za dublju i svrhovitu komunikaciju koja će jednog dana rezultirati vezama između gradova i ljudi, ali i njihovim zajedničkim prezentiranjem van tih granica.

Razmjena znanja i povezivanje mlade umjetničke scene unutar Hrvatske doprinijet će olakšavanju ulaska na domaću i inozemnu umjetničku scenu. Povezivanjem gradova i mladih unutar Hrvatske doprinosi se bogatstvu i raznolikosti kulturne i umjetničke scene, koja iz lokalnih okvira, ovim putem, postaje nacionalni projekt. Sudionici projekta dobit će detaljan uvid u aktualnu umjetničku scenu, njene sudionike, institucije... te samim time i mogućnost za kvalitetan nastavak profesionalnog djelovanja nakon završenog školovanja.

"Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Ivo Mateljak, Mia Minigo i Ivona Pupačić recentno su diplomirali slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu, u klasi profesora Vedrana Perkova. O stvaralačkim mogućnostima ove obećavajuće generacije umjetnika svjedoče dosadašnja skupna i samostalna izlaganja te umjetnički radovi koji su okosnica trenutne izložbe. Predstavljene autore zanimaju teme poput post-panoptizma (pomak sa nadzora i pojedinaca i „javne sfere" na sveprisutni tehnologijski nadzor „privatne" i svake druge „sfere", ali bez prisutnosti ili uz dehumanizaciju subjekta kao njenog središta); „metaverzuma" (ali kao metaslike - slike o slici - pa i neke vrste onoga što William John Thomas Mitchell naziva hiperikonom); polusvjesnog procesualnog slikarstva koje kroz medij crteža nanovo razotkriva slikovnu „rešetku" (grid) i iluzionizam kojima „fizička" slika nikako ne uspijeva umaći; i konačno, reprezentacije ili tumačenja specifičnih pojava u našemu društvu putem osobnih ikonografija ili „likovnih semiotika"."

(iz kataloga izložbe; Božo Kesić)

Izložba je otvorena do 9. srpnja radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.