Slavko Sobin i udomljene njuske na Cvjetnom

Već 17. godinu zaredom, udruga Prijatelji životinja predstavlja svoju poznatu ljetnu kampanju „Obitelj na more, a pas na ulicu?!", ove godine pod geslom „Odgovornost kroz sva godišnja doba", kojom želi poručiti da briga za životinje ne traje samo dok je skrbnicima to prikladno, već cijeli životni vijek životinje te u svim životnim situacijama uključujući i odlaske na more.

Pozivu Prijatelja životinja odazvali su se popularni glumac Slavko Sobin i njegove udomljene, mikročipirane i kastrirane kujice Buba i Mara koji poručuju da su i životinje dio obitelji te da to podrazumijeva odgovornost. Povodom izlaska jumbo plakata Sobin je izjavio: „Bubu i Maru obožavam, ne mogu zamisliti život bez njih i svjestan sam da je to dugogodišnja odgovornost - prijateljstvo do kraja. Uz puno ljubavi i strpljenja, odgovornost se pokazuje udomljavanjem, mikročipiranjem i kastracijom."

Uz pomoć Bube i Mare, Slavko Sobin predstavit će u subotu 29. lipnja 2019. u 10 sati, na zagrebačkome Trgu Petra Preradovića, uz štand Prijatelja životinja, vizual kampanje koja poziva na udomljavanje umjesto kupnje te na kastraciju i označavanje mikročipom.

Kampanji se pridružuju Lia i Jazo s kojima se Slavko također fotografirao kako bi pomogao naći im dom. Jazo je s nepunih godinu dana napušten i bačen preko ograde udruge Rina, a Linu je udruga Rina preuzela na skrb tijekom projekta kastracija pasa u romskim naseljima.

Skrbnici često nisu dovoljno svjesni da su psi i mačke živa bića o kojima je potrebno savjesno skrbiti te da iziskuju vrijeme, kao i financijske izdatke. Zaboravlja se i na razmnožavanje životinja, odnosno važnost kastracije, pa tako neželjeni potomci završe napušteni. Ovaj oblik zlostavljanja životinja događa se unatoč činjenici da je napuštanje životinja kažnjivo novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna.

Gradovi i općine trebaju sustavno provoditi kontrolu mikročipiranja pasa i mogu propisati trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz evidentirane izuzetke, te prema Zakonu o zaštiti životinja provoditi edukaciju građana.

Slavko Sobin i Prijatelji životinja apeliraju da se životinje ne kupuju, već pozivaju sve koji imaju uvjete za dugogodišnju skrb o životinjama da ih udome te tako spase i životinju koja čeka udomljenje i onu koju čeka na to ispražnjeno mjesto u skloništu.

Prijatelji životinja zahvaljuju svima koji su doprinijeli realizaciji vizuala „Odgovornost kroz sva godišnja doba": Viktoru Dragi, uvijek spremnom pomoći životinjama, za kreativno vodstvo i produkciju; Tomislavu Valentu za fotografiju; fotostudiju Katran za ustupanje prostora za snimanje te svima ostalima koji podržavaju kampanju „Obitelj na more, a pas na ulicu?"

Informacije o važnosti i mogućnosti udomljavanja nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.